Духовенство, монашествующие, клирики и миряне Черкасской епархии Украинской Православной Церкви обратились с открытым письмом к президенту Украины Владимиру Зеленскому, государственной власти Украины и Черкасскому суду в связи с судебным преследованием управляющего Черкасской епархией митрополита Черкасского и Каневского Феодосия и потребовали немедленно прекратить его незаконное преследование.

Ниже мы публикуем текст этого обращения целиком. Под ним стоят подписи благочинных округов Черкасской епархии протоиереев Сергея Чумака, Иоанна Налапко, Иоанна Жигало, Георгия Пограничного, Дмитрий Ивануса, Сергея Снопока, Валерия Русняка, Анатолия Прикотенко, Владимира Скрипничука, Георгия Почтового, а также благочинного по делам монастырей Черкасской епархии епископа Корсунь-Шевченковского Антония и многих других.

«Христос посреди нас!

Сильно и могущественно должны были бы звучать эти слова сегодня в нашем многострадальном украинском народе. Но, к величайшему сожалению, сильные мира сего стали на опасную тропу разделения нашего народа на правильных и неправильных, своих и чужих, «патриотов» и «не-патриотов». И, как было когда-то, так и в новейшее время, наибольшим «не своим» и «чужим» стала Церковь Христова. Для нас, как верующих людей, это не удивительно. Об этом было сказано еще две тысячи лет назад: «Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое» (Ин. 15.18−19). И не только сказано, но Церковь во время своего земного бытия пережила всю ненависть, гонение этого мира. И выстояла!

Церковь переживает сегодня не новое, а только еще не забытое старое. Многие из старшего духовенства хорошо помнят время, когда за то, что ты верующий, гнали, унижали, судили, закрывали в психушке. Сегодня снова те же методы: обман, неправда, доносы, судебные преследования.

В связи с заседанием «новейшего синедриона» — суда над управляющим Черкасской и Каневской епархией митрополитом Феодосием, мы, духовенство, монахи и монахини, клирики и миряне Черкасской епархии Украинской Православной Церкви считаем необходимым засвидетельствовать свою позицию по этому поводу.

Духовенство, игумении и монахини монастырей, клирики и миряне — едины со своим правящим архиереем митрополитом Феодосием. Считаем судебное преследование попыткой власти давить на верующих Черкасской епархии, на многих верных чад Украинской Православной Церкви, попыткой их запугать. Свидетельства доносчиков и «доказательства» считаем надуманными и необоснованными.

Воспринимаем этот суд над митрополитом — как суд над всеми нами, многотысячной паствой Черкасщины. И когда вы судите архиерея, тогда судите и нас! Если хотите заключить его в тюрьму, готовьте темницы и для нас!

У нас единое сердце и единые уста в прославлении Бога, твердость веры, верность Церкви. В нашем разнообразии, как людей, мы сохраняем Богом заповеданную любовь и единство между собой. Во всех испытаниях верующие Черкасской области будут вместе со своим архипастырем.

Но помните: чем больше вы будете гнать Церковь Христову, тем сильнее она будет, чем больше лжи, оскорблений, клеветы причините Церкви — тем чистейшей и святейшей она восстанет. Мы, верующие люди, сегодня укрепляемся словами Спасителя мира: «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь: Я победил мир» (Ин. 16.33). И наша победа в том, что нас преследуют, судят, высмеивают, а мы молимся о тех, кто это делает. Нас бьют, плюют, проклинают — а мы благословляем их. К нам приходят ночью с обысками, с болгарками, ломами, камнями, чтобы украсть наши храмы, наши святыни, но вы не сможете забрать нашей души. Вы можете нас запрещать, но вы не сможете похитить веру из нашего сердца.

Обращаемся к Вам, господин президент! Дайте распоряжение немедленно прекратить искусственно сфабрикованное против митрополита Черкасского и Каневского Феодосия уголовное дело и освободить нашего архипастыря из-под ареста! То, что его невинного преследуют по доносам «людей с ломами и болгарками», очевидно сегодня не только на Украине, но и во всем православном мире!

Обращаемся также к судьям этого процесса: как бы вас не давили «сверху» и «снизу», ни в коем случае не принимайте ложных и преступных решений! Лучше вам потерять должность и работу, чем потерять жизнь вечную и навлечь на себя гнев Божий. Если Вы под давлением политиков заключите в тюрьму архиерея Божиего, вам этого не простят ни ваши потомки, ни сама история.

Обращаемся и призываем всю полноту Украинской Православной Церкви беречь евангельское единство и любовь между собою. Быть стойкими в испытаниях, горячими в молитвах за Церковь и наш народ, быстрыми в творении добрых дел, непоколебимыми в вере.

Слава Единому Богу!"

Русская линия