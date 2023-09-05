Пресс-служба Тульчинской епархии сообщила, что представители СБУ обманным путём заставили владыку подписать согласие о признании своей мнимой вины и возможном обмене…

Пресс-служба Тульчинской епархии Украинской Православной Церкви опровергла информацию, опубликованную в грекоязычной газете «Φωσ Φαναριου», что митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан якобы признался в совершении инкриминируемых ему преступлений, отказался от апелляции и готов покинуть Украину по обмену военнопленных, сообщает портал «Православная жизнь».

«Митрополит Ионафан постоянно заявлял и заявляет, что ни при каких обстоятельствах, даже на условиях обмена, он не признает себя виновным в совершении предъявленных ему Винницким СБУ и прокуратурой тяжких правонарушений», — заявила пресс-служба.

В опровержении также отмечается, что работники Винницкого СБУ, действительно, посетили архиерея и обманным путём получили его согласие и подпись на обмен.

Работники СБУ «утверждали, что на такой обмен уже имеется благословение и даже письменное ходатайство Святейшего Патриарха Кирилла, а также кого-то из самых высоких чинов России, и что его имя уже внесено в список архиереев и духовенства для срочной депортации, что в дальнейшем не получило никакого подтверждения», сказано в опровержении. При этом «следователи настаивали на полном молчании митрополита Ионафана об акции обмена, чтобы не помешать её исполнению».

На прямой вопрос архиерея о причине вброса листовок в его жилье (за что и судили владыку), «старший группы ответил, что действия следователей СБУ определяют современные военные обстоятельства». Таким образом представители украинских спецслужб фактически прямо подтвердили информацию о том, что за счёт архиереев Украинской Православной Церкви на Банковой надеются пополнить свой «обменный фонд».

В опровержении также отмечается, что «в связи с настоящим разоблачением политической аферы Винницой областной СБУ», митрополит Ионафан «официально выражает опасение за свою жизнь». Архиерей намерен просить адвокатов предпринять должные юридические меры для защиты его жизни и здоровья в предстоящем апелляционном суде.

7 августа 2023 года Винницкий городской суд признал митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана (Елецких) виновным по всем статьям государственного обвинения и приговорил к лишению свободы на 5 лет с конфискацией имущества. Адвокаты архиерея готовы обжаловать приговор в апелляционном порядке и, при необходимости, обратиться в Европейский суд по правам человека.

Русская линия