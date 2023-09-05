Глава Ватикана в ответ на критику своего прежнего заявления о «великой России», вновь заявив о величии русской культуры…

Папа Римский Франциск, который на днях подвергся резкой критике со стороны властей Украины после своих слов о великом наследии России, вновь заявил о величии русской культуры и призвал не заниматься её отменой из-за «политических проблем», сообщает РИА Новости</p>

25 августа папа выступил по видеосвязи в рамках Всероссийской встречи католической молодежи в Санкт-Петербурге, где назвал российскую молодежь наследниками великой России и призвал её не забывать об этом наследии. Заявления понтифика с упоминанием Петра I и Екатерины II вызвали критику со стороны официального Киева и Украинской греко-католической церкви.

«Это был диалог с молодыми россиянами. В конце я направил послание, которое повторяю всегда: взять на себя ответственность за своё наследие», — сказал он журналистам на борту самолета, комментируя критику в своей адрес.

По его словам, говоря о наследии, он привел в пример «идею Великой России», потому что «русское наследие очень хорошее, очень красивое». «Подумайте о литературе, о музыке, о Достоевском, который говорит нам сегодня о зрелом гуманизме, развившемся в искусстве и литературе», — сказал папа.

«Русская культура обладает огромной красотой и глубиной, и её не следует отменять из-за политических проблем. У них были тёмные годы в России, но наследие всегда оставалось», — сказал Франциск, заявление которого приводит Corriere della Sera.

Папа Франциск подчеркнул, что говорил о Великой России скорее в культурном, чем в географическом смысле, поэтому на ум ему пришло «то, чему учили в школе» о Петре I и Екатерине II. «Может, это было неправильно, пусть нам скажут историки», — заявил папа Франциск.

Русская линия