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Сводка новостей от 31 августа 2023

В Донском монастыре Москвы торжественно встретили Донскую икону Божией Матери
Чудотворный образ Пресвятой Богородицы на несколько дней был принесён в обитель из Третьяковской галереи…

В Донской монастырь принесена чудотворная Донская икона Божией Матери1 сентября Православная Церковь молитвенно прославляет Божию Матерь и чтит Ее Донскую икону, ставшую для русского народа источником многочисленных чудес и исцелений. В этот день Донская обитель Москвы, история которой неразрывно связана с чудотворным образом, отмечает свой престольный праздник.

По сложившейся традиции, престольные торжества Донского монастыря освящаются присутствием образа в стенах обители. В этом году святыня была принесена в монастырь накануне праздничного дня. 31 августа, чудотворный образ ΧΙV века, пребывающий на хранении в Государственной Третьяковской галерее был принесён в Большой Донской собор, где он будет находиться на протяжении всего праздничного периода, сообщает сайт Донской обители.

У крыльца Большого Донского собора образ был встречен наместником монастыря, митрополитом Каширским Феогностом и насельниками обители. После того, как образ был торжественно внесён в собор, Высокопреосвященнейший Феогност совершил перед иконой малую вечерню с пением акафиста.

«Доставка образа является комплексным процессом, в который вовлечен широкий круг специалистов: команда реставраторов и хранителей музея, группа технических специалистов, которые занимаются разработкой витринных комплексов, сотрудники монастыря. Участие большого числа высококвалифицированных специалистов позволяет гарантировать должную степень безопасности и сохранности святыни» — отметила главная хранительница Государственной Третьяковской галереи Татьяна Городкова.

Поклониться чудотворному образу можно до 11.00 2 сентября. По окончанию торжеств икона будет возвращена в Третьяковскую галерею.

Русская линия

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