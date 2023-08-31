Глава Фанара принял у себя главу «ПЦУ» Епифания Думенко и обсудил с ним «широкий круг вопросов, связанных с Украиной»…

31 августа 2023 года Константинопольский Патриарх Варфоломей принял на Фанаре главу украинских раскольников Епифания Думенко и таким образом поддержал представителей «ПЦУ», которые всё последнее время силой изгоняют верующих и духовенство УПЦ из их храмов, а также стремятся захватить Киево-Печерскую лавру. О прошедшей встрече написал фанарский портал «OrthodoxTimes».

Как сообщается, помимо Патриарха Варфоломея и Думенко, в переговорах приняли участие архиерей Константинопольского Патриархата, активно участвовавший в процессе признания украинских раскольников Фанаром и создании на Украине «ПЦУ», — митрополит Халкидонский Эммануил, а также ближайший соратник Думенко — «митрополит» Евстратий Зоря.

В сообщении греческих СМИ указывается, что Думенко прибыл на Фанар по поводу церковного новолетия, отмечаемого 1 сентября по новоюлианскому календарю. Однако, очевидно, что это лишь формальный повод для данной поездки. Как отмечает официальный сайт «ПЦУ», «в двустороннем разговоре Предстоятели затронули широкий круг вопросов, связанных с Украиной».

Судя по всему, стороны обсуждали дальнейшую судьбу Киево-Печерской лавры, которую после изгнания из неё монашествующих УПЦ украинские чиновники планируют передать в подчинение Константинопольскому Патриархату. Очевидно, что Думенко также доложил Варфоломею о переходе «ПЦУ» на новоюлианский календарь. Кроме того, на Фанаре могли задать вопросы Думенко по поводу последних решений «поместного собора ПЦУ», поскольку в греческих СМИ были сообщения о том, что некоторые его «постановы» нарушают Томос, выданный Фанаром.

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