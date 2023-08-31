Глава МИД России Сергей Лавров вручил председателю Синодального отдела Владимиру Легойде нагрудный знак российских дипломатов…
31 августа 2023 года министр иностранных дел Росси Сергей Лавров вручил нагрудный знак «За взаимодействие» Министерства иностранных дел РФ председателю Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, временно исполняющему обязанности руководителя Пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси, профессору кафедры мировой литературы и культуры МГИМО (У) МИД России, главному редактору журнала «Фома» Владимиру Легойде, сообщает сайт МИД РФ.
Была дана высокая оценка многолетней и плодотворной работе Владимира Легойды с МИД России по укреплению дружественных отношений между государствами, гармонизации межнациональных и межрелигиозных связей. Также отмечен значительный личный вклад В. Легойды в обучение студентов МГИМО.
Стоит отметить, что данное награждение со стороны российских властей, скорее всего, связано с 50-летием председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, которое Владимир Легойда отметил 8 августа. Искать здесь какие-то глубокие смыслы не стоит. Однако, нельзя не заметить, что на фоне откровенной русофобии украинских властей в Русской Православной Церкви всё менее стесняют себя в вопросе демонстрации поддержки политики Кремля на Украине.