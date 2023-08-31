31 августа 2023 года министр иностранных дел Росси Сергей Лавров вручил нагрудный знак «За взаимодействие» Министерства иностранных дел РФ председателю Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, временно исполняющему обязанности руководителя Пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси, профессору кафедры мировой литературы и культуры МГИМО (У) МИД России, главному редактору журнала «Фома» Владимиру Легойде, сообщает сайт МИД РФ.

Была дана высокая оценка многолетней и плодотворной работе Владимира Легойды с МИД России по укреплению дружественных отношений между государствами, гармонизации межнациональных и межрелигиозных связей. Также отмечен значительный личный вклад В. Легойды в обучение студентов МГИМО.

Стоит отметить, что данное награждение со стороны российских властей, скорее всего, связано с 50-летием председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, которое Владимир Легойда отметил 8 августа. Искать здесь какие-то глубокие смыслы не стоит. Однако, нельзя не заметить, что на фоне откровенной русофобии украинских властей в Русской Православной Церкви всё менее стесняют себя в вопросе демонстрации поддержки политики Кремля на Украине.

Русская линия