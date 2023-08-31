29 августа 2023 года в праздник святителя Иоакима Осоговского Предстоятели Сербской и Македонской Православных Церквей Сербский Патриарх Порфирий и Архиепископ Охридский Стефан совершили очередную совместную Божественную литургию, сообщает СПЖ со ссылкой на сайт Religija.mk.

Божественная литургия была совершена в монастыре святого Иоакима возле Крива-Паланки на северо-востоке Македонии. Вместе с Патриархом Порфирием и Архиепископом Стефаном за богослужением молились сербские и македонские иерархи, а также представитель Болгарской Православной Церкви епископ Доростольский Иаков и протопресвитер Румынского подворья в Софии Нелуцу Опря.

По словам Архиепископа Стефана, «сегодняшняя встреча − это пример того, что в Церкви нет различия между народами, потому что Господь — один для всех». Сербский Патриарх Порфирий в свою очередь призвал всех к единству и заявил, что противление общению и единству можно победить молитвой и постом.

«Мы должны это не только знать, но и применять в жизни. Нет лучшего места для этого, чем это святое место возле свт. Иоакима Осоговского, где на протяжении веков возносились молитвы», — сказал Сербский Патриарх.

По его словам, «молитвы Христу — самое сильное оружие, объединяющее нас с Богом, Который любит всех, в том числе и тех, кто противостоит нам, тех, кто считает нас врагами, потому что мы все едины в любви Христовой и все мы друзья».

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