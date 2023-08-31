«Понимаю, что для всех вас я новый и в чём-то чужой человек. Я не из этой среды, но Господь судил мне это послушание — во всём есть промысл Божий»

Новый наместник Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Вениамин прибыл в монастырь 30 августа. В Свято-Троицком соборе его встретили епископ Кузнецкий и Никольский Назарий, братия, сотрудники и прихожане, сообщает ИА «Вода живая».

Епископ Вениамин приложился к главным святыням лавры — мощам благоверного великого князя Александра Невского и иконе Божией Матери «Невская Скоропослушница». Был отслужен молебен.

«Я хочу здесь перед Богом, перед святыми мощами Александра Невского, перед святынями нашей лавры вручить вам главное сокровище — братию, — сказал владыка Назарий. — Собирать братию — самое трудное. Можно золотить, реставрировать, созидать, но если не будет братии, то монастырь — всего лишь архитектурный памятник. За двадцать семь лет, что я управляю лаврой, из восьми насельников, что я принял, число их выросло до шестидесяти восьми. Желаю вам не только сохранить, но и приумножить братию. Это одна из главных задач любого наместника. Управлять городским монастырём сложно. Если вдруг что-то будет не понятно — я всегда готов прийти на помощь. Прошу ваших с братией молитв. Я отправляюсь на новое послушание — управление епархией, имея сугубо монастырский опыт. Несмотря на то, что нас будут разделять почти полторы тысячи километров, я душой останусь с этой обителью. Верю твёрдо, что Пресвятая Богородица и благоверный князь Александр Невский не оставят вас своим покровительством».

Епископ Вениамин поблагодарил владыку Назария за тёплый приём, выразил надежду на молитвенную помощь и поддержку со стороны насельников и прихожан монастыря.

«Благодаря вашему доброму, широкому сердцу я получил утешение и спокойно взошёл на кафедру в Свято-Троицком соборе, — сказал он. — Конечно, для вас двери лавры всегда открыты, это ваш дом. Быть здесь столько времени, нести послушание, которое Церковь вам установила — это великий подвиг. Я буду стараться достигнуть этих высот и все ваши начинания и дела приумножить. Понимаю, что для всех вас я новый и в чем-то чужой человек. Я не из этой среды, но Господь судил мне это послушание — во всем есть промысл Божий. Я буду стараться с вами сродниться, надеюсь, что мы соединимся в едином Теле, где есть глава Христос. Будем вместе с братией наши монашеские подвиги приумножать на благо нашего спасения. Знаю, как тяжело прощаться со своим пастырем. Я тоже прощался с паствой, было много слёз и переживаний. Постараюсь подражать владыке Назарию. Дай Бог, чтобы мы стали единой семьей и наши сердца едино бились. Мы с вами единой веры и у нас один подвиг — достигнуть великого дара спасения. Надеюсь, мои дела будут полезны и братии, и людям, которые сюда приходят».

В тот же день владыка Вениамин был принят митрополитом Санкт-Петербургским Варсонофием. Новому викарию Санкт-Петербургской епархии правящий архиерей вручил свои указы о назначении благочинным монастырей епархии, председателем Богослужебной комиссии и председателем Епархиального суда.

Епископ Вениамин (в миру — Эдуард Павлович Кириллов) родился 17 сентября 1979 года в Туркмении в семье военнослужащих. В 1981 году с родителями переехал на их родину в мордовское село Дубенки. Был крещён в 1984 году. Окончил Дубенскую среднюю школу и музыкальную школу. В 1997—1999 годах учился в Саранском духовном училище. 6 апреля 1999 года принял монашеский постриг. 17 апреля того же года епископом Саранским и Мордовским Варсонофием был рукоположен во иеродиакона, 9 июля — во иеромонаха. В 1999—2001 годах учился в Нижегородской духовной семинарии. В 2009-м окончил Мордовский историко-социологический институт по специальности «история». В 2000—2006 годы исполнял послушание проректора Саранского духовного училища по воспитательной работе. В 2006-м был назначен наместником Свято-Троицкого монастыря села Большое Чуфарово Ромодановского района Мордовии. В 2011—2016 годы обучался в МДА. В 2020-м окончил аспирантуру Мордовского государственного университета. Решением Священного Синода от 5 октября 2011 года избран епископом Ардатовским и Атяшевским. 7 октября 2011 года возведен в сан архимандрита. Наречен во епископа 7 октября 2011 года в Троице-Сергиевой лавре. Хиротонисан 14 октября за Божественной литургией в кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде Святейшим Патриархом Кириллом. Решением Священного Синода от 24 августа 2023 года определено быть епископом Кронштадтским, викарием Санкт-Петербургской епархии, наместником Александро-Невской лавры.

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