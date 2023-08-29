Церемония похорон прошла в закрытом режиме. Никто из властей по понятным причинам в похоронах участия не принимал…

Мятеж ЧВК «Вагнер», когда Евгений Пригожин развернул свои войска на Москву, привёл к тому, что Пригожин, много сделавший для России и заслуживший не один орден и звезду Героя России, был похоронен частным образом, без всяких воинских почестей и в отсутствии высоких представителей российских властей.

По данным Газеты.Ru, Пригожин, погибший в результате авиакатастрофы в Тверской области, был похоронен на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге рядом с его отцом, Виктором Пригожиным.

Судя по снимкам, на могиле установили деревянный крест и поставили цветное фото Пригожина. Также на месте установили деревянную рамку с фрагментом из стихотворения «Натюрморт» Иосифа Бродского.

Пресс-служба Пригожина днем 29 августа сообщила, что прощание с основателем «Вагнера» состоялось в закрытом формате и предложило желающим посетить его могилу на Пороховском кладбище.

Вечером 23 августа стало известно о крушении принадлежащего Пригожину частного самолета Embraer Legacy. Пассажирами самолета числились 10 человек, в списке в том числе фигурировали Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Результаты генетической экспертизы подтвердили, что бизнесмен был на борту.

Президент России Владимир Путин, комментируя случившееся, заявил, что Пригожин был человеком со сложной судьбой, но талантливым бизнесменом, который сделал много ошибок, но и многое успел реализовать.

Русская линия