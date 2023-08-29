Русская линия
Сводка новостей от 29 августа 2023

Власти Молдавии решили пойти по стопам украинских гонителей Церкви
Режим Санду готовится отнять у Молдавской Православной Церкви целый ряд храмов и монастырей, заявил бывший президент Молдавии Игорь Додон…

Майя СандуМолдавские власти во главе с Майей Санду готовят прямую атаку на Молдавскую Православную Церковь Московского Патриархата, планируя пойти по пути украинских властей и изъять целый ряд монастырей Молдавской Церкви, изгнав из них монашествующих. Об этом в своем Telegram-канале заявил экс-президент республики, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон, сообщает РИА Новости.

Молдавская Православная Церковь является самоуправляемой частью Русской Православной Церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1300 приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской Православной Церкви. Она объединяет 291 приход и около 10−20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской Православной Церковью и поддерживают Бессарабскую митрополию.

«При помощи подконтрольных судей нынешний правящий режим готовит прямую атаку на Православную Церковь и её имущество. Примером является решение Апелляционной палаты Кишинева от 5 апреля этого года, которым она аннулировала два договора между Министерством культуры республики и Православной Церковью Молдовы. Последствием подобного решения может стать изъятие монастырских зданий у Церкви и изгнание оттуда монахов», — написал Додон.

По его словам, вмешательство государственных чиновников, политиков и журналистов в дела Церкви недопустимо.

Ранее экс-президент страны, лидер другой оппозиционной силы — Партии коммунистов Владимир Воронин заявил, что атака на митрополию Молдавии является морально-психологической войной, развязанной против Молдавского государства и народа, попыткой разрушить оплот государственности.

В июле Бессарабская митрополия Румынской Православной Церкви заявила о том, что Кишиневско-Молдавская митрополия является «оккупационной структурой Московского Патриархата» с «внедренными агентами российских спецслужб». Официальная представительница МИД России Мария Захарова в ответ подчеркнула, что обвинения в адрес Православной Церкви Молдавии «абсурдны, абсолютно беспочвенны» и обусловлены «тщетностью попыток румынских церковников переманить в свое лоно её священнослужителей». По её словам, межцерковные отношения в Молдавии политизируются, официальный Кишинев допускает вмешательство в дела конфессий. В связи с этим Москва призвала власти Молдавии отказаться от практики вмешательства в церковные дела.

Русская линия

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Власти Молдавии решили пойти по стопам украинских гонителей Церкви
Режим Санду готовится отнять у Молдавской Православной Церкви целый ряд храмов и монастырей, заявил бывший президент Молдавии Игорь Додон...

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