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Сводка новостей от 29 августа 2023

В Печорах торжественно открыли памятник Псково-Печерским старцам
Монумент включает в себя изображения архимандритов Иоанна (Крестьянкина), Алипия (Воронова), Адриана (Кирсанова) и многих других псковских подвижников…

Памятник Псково-Печерским старцам28 августа 2023 года на Соборной площади города Печоры состоялась торжественная церемония открытия и освящения памятника Псково-Печерским старцам. Монумент в рамках празднования 550-летия Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря освятил митрополит Псковский и Порховский Тихон, сообщает «Псковское агентство новостей».

Скульптурная композиция «Наши псково-печерские подвижники» состоит из девяти фигур старцев Псково-Печерского монастыря: архимандрита Иоанна (Крестьянкина), архимандрита Алипия (Воронова), архимандрита Серафима (Розенберга), архимандрита Нафанаила (Поспелова), архимандрита Феофана (Молявко), архимандрита Адриана (Кирсанова), архимандрита Михаила, архимандрита Симеона и архимандрита Саввы.

По периметру памятника расположены клейма со всеми печерскими святыми, сообщает ТАСС. Сам памятник установлен рядом с монастырем, автор работы — скульптор Виталий Шанов. Ранее он создал мемориальный комплекс «Князь Александр Невский с дружиной» в деревне Самолва Гдовского района, который был открыт в 2021 году при участии президента Владимира Путина.

К юбилею обители проведены масштабные ремонтно-реставрационные работы не только в самом монастыре, но и в городе Печоры. Все средства, выделенные государством к юбилею Псково-Печерского монастыря, использованы на благоустройство города. Здесь отремонтированы фасады домов в центре города, облагорожены дворы и общественные территории.

Кроме того, владыка Тихон освятил мозаику с изображением Пресвятой Богородицы, которую разместили над Святыми вратами Псково-Печерского монастыря, а также первый в России памятник бабушке, которая ведёт своего внука в храм Божий.

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В Печорах торжественно открыли памятник Псково-Печерским старцам
Монумент включает в себя изображения архимандритов Иоанна (Крестьянкина), Алипия (Воронова), Адриана (Кирсанова) и многих других псковских подвижников...

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