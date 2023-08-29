28 августа 2023 года, в праздник Успения Пресвятой Богородицы, после богослужения в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил освящение воссозданной надвратной двухчастной иконы Спаса Нерукотворного с ангелами и Пресвятой Богородицы на престоле со святителями Петром и Алексием, размещенную с внутренней стороны Спасской башни Кремля, сообщает Патриархия.Ru.

Образ в верхней части содержит изображение Спаса Нерукотворного в иконографическом изводе «Спас на убрусе», плат поддерживают два ангела. Нижний сегмент занимает образ Богоматери Печерской с предстоящими святителями Петром и Алексием.

Совершая чин освящения образа, Предстоятель Русской Православной Церкви поднялся к нему на специально оборудованном подъемнике и окропил икону освященной водой.

По окончании молебна Святейший Патриарх Кирилл обратился к собравшимся со словом:

«Мы присутствуем сегодня при событии, которое можно назвать историческим. В сознании нашего народа Спасская башня всегда была связана со Спасителем, со спасением. Ведь главная башня Кремля была задумана как место, где должен быть дан самый сильный отпор врагу, если он посмеет приступить к кремлевским стенам.

По милости Божией мы живем в то время, когда оборонное значение Спасской башни ушло в прошлое. Но мы живем в то время, когда страшен не столько видимый враг, вооруженный физическим оружием, сколько враг духовный, который способен так осквернить человеческую душу, направить человеческую цивилизацию по такому ложному пути развития, что в конце этого пути — гибель.

Очень немного сил сегодня способны противостоять этому страшному цивилизационному развитию. По милости Божией Россия является такой силой. И разве не чудо, что в Кремле, в том месте, где некогда заседало безбожное правительство (которое, несмотря на свое безбожие, о Родине пеклось), в том месте, где было возбранено вспоминать имя Божие, сегодня мы освятили спасительный образ — на главной кремлевской башне?

Кто-то может сказать: ну и что особенного? Но в этих символических деяниях — огромный смысл. Мы освятили образ над главной башней, через которую в Кремль въезжают высшие представители государственной власти, военачальники. Именно под сенью этого святого образа они проходят на территорию Кремля. Замечательно, что нашим министром обороны возрожден обычай снимать головной убор, когда он проезжает через Спасскую башню, и осенять себя крестным знамением. Так и должно быть, потому что башня эта, освященная образом Спасителя, является святыней.

Дай Бог, чтобы в жизни нашего народа духовное сочеталось с материальным. Чтобы политика оплодотворялась духовными смыслами и нравственными постулатами. Чтобы жизнь нашего народа сопровождалась и научно-техническим, и духовным развитием. Вот о чем мы с вами должны и Богу молиться, и трудиться — для того чтобы так и было.

Пусть сегодняшнее символическое событие — освящение иконы на Спасской башне — поможет всему нашему народу осознать, что наступило новое время, когда мы можем смело сочетать духовное с материальным, политическое со священным, практическую деятельность с молитвой и верой в Бога. И да поможет нам Господь — как народу, как стране — идти именно таким путем нашего развития. Да хранит Господь землю Русскую, град сей Москву, Президента нашего, воинство и весь наш благочестивый народ. Аминь".

В этот же день была освящена надвратная Казанская икона Божией Матери с ангелами, воссозданная на внутренней стороне Никольской башни Московского Кремля. Чин освящения совершил управляющий делами Московской Патриархии, первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве митрополит Воскресенский Дионисий.

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