Глава Ватикана папа Римский Франциск, общаясь в ходе телемоста в минувшую пятницу с католической молодежью из России, призвал их никогда не забывать о наследии Великой России, что вызвало жёсткое неприятие и негодование украинских чиновников, сообщает РИА Новости.

«Вы — наследники великой России: великой России святых, правителей, большой России Петра I, Екатерины II, той империи — великой, просвещенной (страны) большой культуры и большой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследства, вы — наследники великой Матушки России, идите вперед с этим. И спасибо вам — спасибо за ваш способ быть, за ваш способ быть россиянами», — заявил папа Римский, слова которого на своих страницах в Интернете опубликовала Римско-католическая Архиепархия Божией Матери в Москве.

По данным The Hill, официальный представитель МИД Украины Олег Николенко тут же осудил в соцсетях речь папы, назвав ее «империалистической пропагандой». Он выразил «досаду», что «российские великодержавные идеи» сознательно или бессознательно звучат из уст папы Римского. По словам представителя украинского МИД, миссия понтифика, «в нашем понимании, как раз состоит в том, чтобы открыть глаза российской молодежи на разрушительный курс нынешнего российского руководства».

С его оценкой согласился и глава Украинской грекокатолической церкви, архиепископ Святослав Шевчук, добавив, что слова папы Франциска вызывали у него «большую боль и беспокойство». В заявлении, опубликованном на сайте униатов, архиепископ Святослав заявил, что УКГЦ ожидает «объяснения ситуации от Святого престола, чтобы не допустить манипулирования словами и намерениями» понтифика.

В результате в Ватикане вынуждены были выступить с разъяснениями. Папа римский Франциск не собирался «превозносить логику империализма» в призывах к российской католической молодежи по сохранению русского культурного и духовного наследия, заявил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни в связи с украинской критикой.

«В словах приветствия, адресованных. молодым российским католикам, как видно из контекста, в котором он их произнёс, папа намеревался призвать молодежь к сохранению и продвижению всего позитивного в великом культурном и духовном наследии России, а не превозносить империалистическую логику и правительственных деятелей, цитируемых для указания соответствующих некоторых исторических периодов», — сказал Бруни в заявлении, которое привела служба печати.

Тем не менее, в Киеве остались крайне недовольны словами папы Римского. В свою очередь, в Кремле заявили о конструктивной позиции Ватикана и лично папы Франциска в украинском вопросе.

Русская линия