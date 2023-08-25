Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства подчеркнул, что все профилактические меры против абортов себя исчерпали…

Священник Федор Лукьянов: Россия не выберется из демографической ямы, если власти не откажутся от финансирования абортов и не запретят частные абортарии

Перелома в демографической ситуации, о необходимости которого заявил президент России Владимир Путин, не добиться без запрета абортов в частных клиниках и вывода абортов без медпоказаний из системы обязательного медицинского страхования, так как профилактические меры себя уже исчерпали. Об этом заявил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, сообщает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин, вступая во вторник на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам, заявил, что ситуация в сфере рождаемости в России «продолжает оставаться сложной»: «рождается меньше детей, чем год назад», «мы вновь в полной мере столкнулись с последствиями демографических провалов прошлых десятилетий». Он напомнил, что во всех субъектах Федерации запущены региональные программы по повышению рождаемости, а также попросил федеральное правительство «оказать все необходимое содействие коллегам в успешной реализации этих программ». Кроме того президент поставил задачу «дополнительно поддержать семьи, будущих мам, наши традиционные ценности, объединить силы государства, общества, религиозных конфессий и вместе добиться перелома ситуации».

Комментируя слова Владимира Путина, отец Федор заметил, что «президент сказал о необходимости именно перелома, то есть действенного и реального улучшения демографической ситуации», но «сделать это невозможно без решительных мер, законодательного ограничения абортов, ведь профилактические меры в значительной мере себя исчерпали».

«Требуется ужесточение государственного контроля и последовательный вывод абортов из частной сферы — запрет делать аборты частным клиникам, а также вывод абортов без медпоказаний из ОМС. Аборт, согласно неизменной позиции Церкви, всегда остаются детоубийством», — заявил отец Федор.

По его словам, профилактика абортов себя «уже во многом исчерпала». «Например, в прошлом году в Архангельской области аборты составляли порядка 40% от потенциальных рождений, хотя в 98% случаев проводились специальные консультации. Об этом же говорит федеральная статистика абортов, которая уже несколько лет держится на отметке около полумиллиона в год. Это полмиллиона нерождённых граждан нашего Отечества — отцов и матерей, докторов, воинов, педагогов, святых подвижников, великих изобретателей и гениальных конструкторов — тех, кого так не хватает сегодня. И этот вопрос, очевидно, не решается с помощью миграции», — пояснил священник.

Он также напомнил, что аборты были законодательно запрещены в Великобритании до 1967 года, во Франции и Австрии — до 1975 года, и Португалии — до 2007 года. «Катастрофический спад рождаемости в европейских странах в значительной степени связан именно с легализацией абортов. Поэтому сегодня нашей стране необходимо отказаться от дурного примера западных соседей», — подчеркнул отец Федор.

По его мнению, частные клиники в России «обогащаются на абортах», и это «свидетельство нравственного нездоровья общества». «Именно в частных клиниках чаще всего не соблюдаются регламенты по неделе тишины, предабортному консультированию, там женщинам наиболее часто прописывают медикаментозные аборты „на дому“, последствием которых могут стать бесплодие, инфекционные хронические заболевания, психические нарушения», — добавил священник.

«Позиция Церкви в этом вопросе всегда остаётся неизменной и основана на полном неприятии греха аборта, а также на защите жизни, духовного и физического здоровья как женщины, так и ребёнка, право которого на жизнь относится к категории вечных традиционных ценностей, определяющих жизнеспособность общества», — заключил представитель Церкви.

Русская линия