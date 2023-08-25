Русская линия
Сводка новостей от 25 августа 2023

В Ростове-на-Дону будут готовить военных священников
Централизованное обучение клириков для Российской армии будет проводиться на базе Донской духовной семинарии…

Военный священникПо благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на базе Донской духовной семинарии начнётся обучение по очно-заочной программе «Государственно-конфессиональные отношения» с дополнительным модулем дисциплин военно-пастырской направленности, сообщает официальный сайт Ростовской-на-Дону епархии.

Данная программа рассчитана для подготовки клириков, несущих служение в должности заместителей командиров воинских частей по работе с верующими военнослужащими, а также епархиальных сотрудников, ответственных за взаимодействие с Вооруженными силами России, и кандидатов для пополнения штата военного духовенства.

Прошедшие обучение священнослужители смогут работать не только с военнослужащими, но и с членами их семей, а также с людьми, оказавшимися в различных экстремальных ситуациях, кризисных обстоятельствах, связанных со стихийными происшествиями, техногенными катастрофами. Выпускники смогут оказывать духовную поддержку и помощь людям в преодолении последствий тех трудных жизненных обстоятельств, в которых они оказались.

Во исполнение Постановлений Архиерейского Совещания Русской Православной Церкви от 19 июля 2023 года (пункт 5) комплексное многопрофильное обучение в формате разработанного модуля духовная школа готовится запустить в самое ближайшее время.

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