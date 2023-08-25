Русская линия
Сводка новостей от 25 августа 2023

«А он из Смоленска сюда пришёл? Пусть там и лежит в Смоленске. Зачем он нам нужен в украинской Лавре?»
Сторонники украинских раскольников предложили отправить мощи прп. Меркурия Печерского в Россию, поскольку он был уроженцем Смоленска…

Экскурсия раскольников в Киевских пещерах24 августа 2023 года в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры прошла «экскурсия» для украинских военных и ветеранов, а также украинских раскольников, сообщает СПЖ со ссылкой на одного из очевидцев экскурсии.

Участников привезли в Нижнюю лавру на микроавтобусе.

В ходе экскурсии одна из сторонниц украинских раскольников призвала власти отправить из «украинской Лавры» мощи прп. Меркурия Печерского в Смоленск, так как именно там, по её словам, «ему и место».

«А он из Смоленска сюда пришел? Пусть там и лежит в Смоленске. Зачем он нам нужен в украинской Лавре?» — с удивлением спросила женщина.

«Что касается экскурсии. Её им проводили представители Заповедника. Экскурсия была очень слабой. Они не рассказывали о жизни святых. Говорили лишь, что у кого-то из преподобных видны руки или ноги», — рассказал очевидец.

Также он отметил, что никто из посетителей пещер даже не пытался прикладываться к мощам.

Русская линия

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«А он из Смоленска сюда пришёл? Пусть там и лежит в Смоленске. Зачем он нам нужен в украинской Лавре?»
Сторонники украинских раскольников предложили отправить мощи прп. Меркурия Печерского в Россию, поскольку он был уроженцем Смоленска...

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