«А он из Смоленска сюда пришёл? Пусть там и лежит в Смоленске. Зачем он нам нужен в украинской Лавре?»
Сторонники украинских раскольников предложили отправить мощи прп. Меркурия Печерского в Россию, поскольку он был уроженцем Смоленска…
24 августа 2023 года в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры прошла «экскурсия» для украинских военных и ветеранов, а также украинских раскольников, сообщает СПЖ со ссылкой на одного из очевидцев экскурсии.
Участников привезли в Нижнюю лавру на микроавтобусе.
В ходе экскурсии одна из сторонниц украинских раскольников призвала власти отправить из «украинской Лавры» мощи прп. Меркурия Печерского в Смоленск, так как именно там, по её словам, «ему и место».
«А он из Смоленска сюда пришел? Пусть там и лежит в Смоленске. Зачем он нам нужен в украинской Лавре?» — с удивлением спросила женщина.
«Что касается экскурсии. Её им проводили представители Заповедника. Экскурсия была очень слабой. Они не рассказывали о жизни святых. Говорили лишь, что у кого-то из преподобных видны руки или ноги», — рассказал очевидец.
Также он отметил, что никто из посетителей пещер даже не пытался прикладываться к мощам.
«А он из Смоленска сюда пришёл? Пусть там и лежит в Смоленске. Зачем он нам нужен в украинской Лавре?» Сторонники украинских раскольников предложили отправить мощи прп. Меркурия Печерского в Россию, поскольку он был уроженцем Смоленска...