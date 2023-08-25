Киевская духовная академия и семинария вынужденно переезжают из Киево-Печерской лавры в Голосеевский монастырь Украинской Православной Церкви в Киеве. Об этом спикер УПЦ протоиерей Николай Данилевич написал в своем Telegram-канале, передаёт СПЖ.

Отец Николай выразил сожаление в связи с переездом семинаристов, однако отметил, что нередко такие шаги демонстрируют путь христианина.

Священник призвал студентов не волноваться, а продолжать трудиться и динамично развивать христианскую и церковную жизнь на новом месте.

«Важны не стены и не помещение, важны люди. Христианство возникло как община, как община людей, без стен и вне стен. И мне кажется, что Господь периодически в истории нам об этом напоминает, когда допускает, чтобы какие-то внешние силы разрушали или захватывали храмы, или изгоняли христиан оттуда», — сказал он.

Один из семинаристов КДАиС рассказал СПЖ, что на нужды духовных школ и семинаристов в Голосеевском монастыре уже выделили корпус для проживания и учебы, а также академический храм.

Также он отметил, что 1-й и 2-й классы семинарии должны переехать в Голосеево до 27 августа, а 3-й, 4-й классы и академия — до 9 сентября.

По словам источника, решение о переезде было принято руководством КДАиС из-за письма Минкульта, в котором семинаристов и сотрудников духовных школ приравняли к «посетителям» Лавры и запретили им находиться на территории монастыря.

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