Русская линия
Сводка новостей от 25 августа 2023

Киевская духовная академия и семинария переезжают из Киево-Печерской лавры
Духовные школы Украинской Православной Церкви будут открыты в Голосеевском монастыре Киева…

Киевские духовные школыКиевская духовная академия и семинария вынужденно переезжают из Киево-Печерской лавры в Голосеевский монастырь Украинской Православной Церкви в Киеве. Об этом спикер УПЦ протоиерей Николай Данилевич написал в своем Telegram-канале, передаёт СПЖ.

Отец Николай выразил сожаление в связи с переездом семинаристов, однако отметил, что нередко такие шаги демонстрируют путь христианина.

Священник призвал студентов не волноваться, а продолжать трудиться и динамично развивать христианскую и церковную жизнь на новом месте.

«Важны не стены и не помещение, важны люди. Христианство возникло как община, как община людей, без стен и вне стен. И мне кажется, что Господь периодически в истории нам об этом напоминает, когда допускает, чтобы какие-то внешние силы разрушали или захватывали храмы, или изгоняли христиан оттуда», — сказал он.

Один из семинаристов КДАиС рассказал СПЖ, что на нужды духовных школ и семинаристов в Голосеевском монастыре уже выделили корпус для проживания и учебы, а также академический храм.

Также он отметил, что 1-й и 2-й классы семинарии должны переехать в Голосеево до 27 августа, а 3-й, 4-й классы и академия — до 9 сентября.

По словам источника, решение о переезде было принято руководством КДАиС из-за письма Минкульта, в котором семинаристов и сотрудников духовных школ приравняли к «посетителям» Лавры и запретили им находиться на территории монастыря.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Священник Федор Лукьянов: Россия не выберется из демографической ямы, если власти не откажутся от финансирования абортов и не запретят частные абортарии
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства подчеркнул, что все профилактические меры против абортов себя исчерпали...

Киевская духовная академия и семинария переезжают из Киево-Печерской лавры
Духовные школы Украинской Православной Церкви будут открыты в Голосеевском монастыре Киева...

«А он из Смоленска сюда пришёл? Пусть там и лежит в Смоленске. Зачем он нам нужен в украинской Лавре?»
Сторонники украинских раскольников предложили отправить мощи прп. Меркурия Печерского в Россию, поскольку он был уроженцем Смоленска...

Католической церкви активно теряет своих прихожан
За последние 20 лет количество регулярно посещающих мессу католиков в Италии уменьшилось вдвое...

В Ростове-на-Дону будут готовить военных священников
Централизованное обучение клириков для Российской армии будет проводиться на базе Донской духовной семинарии...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем адмирала И.Ф.Крузенштерна...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика