Согласно последним данным национального статистического бюро Италии ISTAT, доля итальянцев, которые регулярно посещают мессу, достигла нового удручающего минимума в 2022 году. Только 18,8 процентов опрошенных заявляют о том, что посещают мессу хотя бы раз в неделю, в отличие от 31 процента, которые сообщают, что никогда не ходят на мессу вообще, за исключением особых мероприятий, таких как свадьбы или крещение, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на издание Сrux.

Двадцать лет назад ситуация была совсем иной. На тот момент 36,4 процента итальянцев заявляли, что регулярно ходят на мессу, и только около 16 процентов заявляли, что никогда не появлялись в церкви.

Хотя тенденция к снижению была постоянной, она усилилась во время пандемии Covid-19. По данным ISTAT, Католическая церковь так и не восстановила дополнительные четыре процента постоянных прихожан, которых она потеряла в 2019—2022 годах, когда очные богослужения были приостановлены.

Излишне говорить, что эти цифры вызвали немалую реакцию, начиная от едва замаскированного ликования антиклерикальных и светских комментаторов и заканчивая жалобами из церковных источников. В обоих случаях общим предположением является то, что цифры указывают на то, что Католическая церковь в Италии находится в глубоком кризисе.

Вместе с тем нельзя не заметить, что в православной России в случае такого опроса число регулярно ходящих в храм было бы ещё ниже, чем в «развращённой» Италии.

Русская линия