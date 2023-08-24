Все собранные во время фестиваля средства будут переданы на лечение русского воина-екатеринбуржца Андрея Толстихина, получившего ранение в районе Сватово…

В праздник Преображения Господня в храмах уральской столицы прошла финальная благотворительная акция «Дни Белого цветка», посвященная юбилею города. Вырученные средства будут направлены на реабилитацию воина-участника СВО, сообщает сайт Екатеринбургской епархии.

В девяти храмах уральской столицы до и после Божественной литургии прихожане могли совершить пожертвование и получить в подарок белый цветок и сувенирную продукцию Православной Службы Милосердия — футболки и бейсболки с логотипом и уникальным дизайном ПСМ. Белые цветы были изготовлены людьми самых разных возрастов — от мала до велика.

— Мы признательны екатеринбуржцам и жителям области за теплый отклик на все мероприятия фестиваля, — сказал исполнительный директор Православной Службы Милосердия в Екатеринбурге Евгений Шатских. — Школьники, воспитанники детских домов, пациенты больниц и диспансеров, люди с инвалидностью и трудовые коллективы участвовали в мастер-классах по изготовлению белых цветов. Вне зависимости от возраста или состояния здоровья каждый мог принять в фестивале участие. Всего за время фестиваля нам прислали 1000 белых цветов, созданных в самых разных техниках. Люди знают, что средства собираются для наших бойцов, и охотно откликаются. Неизменный интерес вызывает и рассказ наших сестер и добровольцев о Царской семье, которая была инициатором благотворительного праздника в дореволюционной России. Радостно, что сегодня у нас есть возможность продолжить эти важные традиции милосердия.

В ходе акции было собрано 101 858 рублей, которые будут направлены на послеоперационную реабилитацию нашего земляка и героя, снайпера-разведчика Андрея Толстихина, раненого в районе населенного пункта Сватово осенью прошлого года.

— У Андрея осколком вырвало голеностоп. Он проходил лечение в госпиталях Старобельска, Сватово, Белгорода, Москвы. Несколько раз врачи не надеялись спасти ногу, была угроза ампутации, но ее удалось избежать. Сейчас Андрей Геннадьевич проходит курс восстановления в екатеринбургской клинике, — рассказали в Православной службе милосердия.

Напомним, фестиваль стартовал еще весной и включал в себя мастер-классы, презентации о традициях благотворительности Царской семьи, аукцион, ярмарки и кульминационное событие — Праздник Белого Цветка в Екатеринбурге, направленный на возрождение традиций благотворительности, заложенных Царской семьей 112 лет назад.

В юбилейный для уральской столицы год празднество прошло на трех площадках города — перед Храмом-на-Крови, в сквере у Памятника святым благоверным князьям Петру и Февронии, а также в Парке Литературного квартала. Музыкальное шествие с белыми цветами — непременный атрибут возрождённого Дня Белого цветка, и парад-конкурс детских колясок, украшенных белыми цветами, хоровой фестиваль духовной музыки, выступление музыкального оркестра «Уралбэнд» и другие события привлекли на Праздник множество горожан и гостей города.

Работу творческих площадок обеспечивали порядка 150 добровольцев — сотрудники и волонтеры отделов и приходов Екатеринбургской епархии, Православной службы милосердия, областного медицинского колледжа, Российского Красного Креста, молодежного корпуса спасателей, Братства православных следопытов, Архиерейской детской певческой капеллы «Октоих», Всемирного русского народного собора и Императорского православного палестинского общества, Содружества «Кольцо святой Екатерины», Оренбургского войскового казачьего общества и других объединений.

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