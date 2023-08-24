24 августа 2023 года в здании Святейшего Правительствующего Синода в Санкт-Петербурге под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось очередное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви, в ходе которого обсуждались наиболее важные вопросы церковной жизни в России и странах ближнего зарубежья, сообщает Патриархия.Ru.

В ходе заседания члены Синода заслушали сообщение Святейшего Патриарха о состоявшемся 19 июля Архиерейском Совещании и одобрил его итоги. Синод утвердил Постановление Архиерейского Совещания, а также документ «Об искажении православного учения о Церкви в деяниях иерархии Константинопольского Патриархата и выступлениях его представителей», выразив благодарность Синодальной библейско-богословской комиссии за его подготовку.

Члены Священного Синода также заслушали и одобрили предложение Святейшего Патриарха об учреждении Патриаршей гуманитарной миссии на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, вошедших по итогам референдумов в состав России.

Синод постановил Патриаршей гуманитарной миссии осуществлять свою деятельность во взаимодействии с председателем Межведомственной рабочей группы по координации помощи, оказываемой епархиям Донбасса и сопредельных территорий, находящихся в зоне конфликта, митрополитом Воскресенским Дионисием.

Члены Синода постановили поручить руководство Патриаршей гуманитарной миссией председателю Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископу Верейскому Пантелеимону. При этом ему поручено координировать работу по оказанию помощи раненым военнослужащим — особенно на территориях, ближайших к линии боевого соприкосновения, — с председателем Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силам и правоохранительными органами митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом.

На заседании Синода рассматривалось предложение Святейшего Патриарха Кирилла возобновить процесс подготовки к возможной канонизации русского полководца Александра Васильевича Суворова. По итогам обсуждения Синод постановил передать этот вопрос в Синодальную комиссию по канонизации святых.

Рассматривая кадровые вопросы, члены Священного Синода имели суждение о замещении вакантной кафедры Покровской епархии, входящей в состав Саратовской митрополии. По итогам обсуждения Синод постановил Преосвященным Покровским и Новоузенским быть епископу Сергиево-Посадскому и Дмитровскому Фоме, с освобождением его от управления Сергиево-Посадской епархией, должности наместника Свято-Троицкой Сергиевой лавры и председателя Комиссии Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь, а епископом Сергиево-Посадским и Дмитровским, наместником Свято-Троицкой Сергиевой лавры надлежит быть епископу Звенигородскому Кириллу, викарию Патриарха Московского и всея Руси, с сохранением за ним должности ректора Московской духовной академии.

Кроме того, члены Синода рассмотрели положение дел в Санкт-Петербургской митрополии. По итогу обсуждения Синод постановил викарию Санкт-Петербургской епархии и наместнику Свято-Троицкой Александро-Невской лавры епископу Кронштадтскому Назарию быть епископом Кузнецким и Никольским (Пензенская митрополия) с освобождением его от должности наместника Александро-Невской лавры. Епископу Ардатовскому и Атяшевскому Вениамину (Мордовская митрополия) надлежит быть епископом Кронштадтским, наместником Александро-Невской лавры с освобождением его от управления Ардатовской епархией. Временное управление Ардатовской епархией поручено митрополиту Саранскому и Мордовскому Зиновию.

Кроме того, епископу Выборгскому и Приозерскому Игнатию Синод поручил быть епископом Минусинским и Курагинским (Красноярская митрополия), а епископом Выборгским и Приозерским — епископу Выксунскому и Павловскому Варнаве (Нижегородская митрополия). Временное управление Выксунской епархией поручено митрополиту Нижегородскому и Арзамасскому Георгию.

Представитель Церкви также рассказал, что члены Синода имели повторное суждение о поданном прошении епископа Городецкого и Ветлужского Августина (Нижегородская митрополия) о почислении его на покой в связи с достижением 75-летия. Синод постановил прошение удовлетворить и определить для епископа Августина местом пребывания на покое Нижний Новгород. Преосвященным Городецким и Ветлужским поручено быть епископу Наро-Фоминскому Парамону, викарию Патриарха Московского и всея Руси.

Синод имел суждение о замещении вакантной кафедры Уральской епархии, входящей в состав Митрополичьего округа в Республике Казахстан. Члены Синода приняли решение Преосвященным Уральским и Атырауским избрать игумена Вианора (Иванова), клирика Астанайской епархии. Место наречения и хиротонии игумена Вианора (Иванова) во епископа, по возведении его в сан архимандрита, оставлено на благоусмотрение Святейшего Патриарха Кирилла.

Также на заседании Синода был заслушан рапорт архиепископа Салехардского и Ново-Уренгойского Николая о назначении ему викария. По итогам обсуждения, Синод постановил епископом Ноябрьским, викарием Салехардской епархии, избрать игумена Феодосия (Нестерова), клирика Архангельской епархии. Место наречения и хиротонии игумена Феодосия (Нестерова) во епископа, по возведении его в сан архимандрита, постановлено оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

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