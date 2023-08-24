Священный Синод передал вопрос о возможности признания хиротонии архимандрита Иоанна (Липшанса) во епископа Валмиерского, совершенной в нарушение Устава РПЦ, на рассмотрение Архиерейского Собора…

Русская Православная Церковь осудила действия митрополита Рижского и всея Латвии Александра, направленные на разрушение церковного единства

24 августа 2023 года на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви участники обсудили ситуацию в Латвийской Православной Церкви, сообщает Патриархия.Ru.

13 августа 2023 года в рижском кафедральном соборе Рождества Христова митрополит Рижский и всея Латвии Александр возглавил чин хиротонии архимандрита Иоанна (Липшанса) во епископа Валмиерского.

Согласно Уставу Русской Православной Церкви, архиереи Самоуправляемых Церквей, к каковым относится Латвийская Православная Церковь, избираются Синодами таковых Церквей из кандидатов, утвержденных Патриархом Московским и всея Руси и Священным Синодом (статья 9 главы XII Устава).

Согласно поступающим из Латвии сообщениям, митрополит Александр неоднократно уклонялся от канонического порядка богослужебного поминовения Предстоятеля Русской Православной Церкви Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Также, по поступившим в Священный Синод свидетельствам, митрополит Александр требовал от священнослужителей Латвийской Православной Церкви отказаться от канонического поминовения Предстоятеля Русской Православной Церкви.

Участники заседания осудили действия митрополита Рижского и всея Латвии Александра, направленные на разрушение церковного единства.

Было констатировано, что впредь до рассмотрения Архиерейским Собором, а затем — Поместным Собором Русской Православной Церкви обращения Собора Латвийской Православной Церкви от 20 октября 2022 года в отношении упомянутой Церкви действуют нормы, предусмотренные главой главой XII Устава Устава Русской Православной Церкви.

Вопрос о возможности признания хиротонии архимандрита Иоанна (Липшанса) во епископа Валмиерского и о канонической ответственности её участников передан на рассмотрение Архиерейского Собора.

Была подчеркнута недопустимость нарушения норм, касающихся канонического порядка богослужебного поминовения Предстоятеля Русской Православной Церкви, предусмотренных 15 правилом Двукратного Поместного Собора.

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