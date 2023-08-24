Обитель, знаменитая коллекцией мозаик византийской эпохи и внесённая в список наследия ЮНЕСКО, может пострадать от огня лесных пожаров…

Лесные пожары достигли расположенного в Центральной Греции монастыря Осиос Лукас − одного из важнейших византийских памятников в мире и объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Чтобы предотвратить полное разрушение обители, были привлечены значительные силы пожарной охраны, сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на Ekathimerini.com.

Насельников монастыря эвакуировали спасатели, для оказания им содействия к месту происшествия прибыл митрополит Фивский Георгий.

Основанный преподобным Лукой Елладским около 946 года монастырь Осиос Лукас, принадлежащий Элладской Православной Церкви, расположен на западных склонах горы Геликон в окрестностях города Дистомо. Монастырь знаменит хорошо сохранившейся коллекцией мозаик, древнейшие из которых восходят к XI веку − эпохе «Македонского возрождения» в византийском искусстве.

Также в конце прошлой недели, как информирует orthodoxianewsagency. gr, лесной пожар, вспыхнувший в районе города Александруполиса на востоке Греции, уничтожил в день праздника Преображения Господня исторический Спасо-Преображенский храм в селении Этохори, оставив уцелевшими только каменные стены.

Как сообщалось ранее, говоря о происходящих в Греции бедствиях, вызванных масштабными лесными пожарами, митрополит Керкирский и Паксийский Нектарий назвал их результатом отступничества от Бога.

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