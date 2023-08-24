Русская линия
Сводка новостей от 24 августа 2023

Иерусалимский Патриарх Феофил решительно осудил приговор в отношении митрополита Тульчинского Ионафана
Глава Иерусалимского Патриархата откликнулся на письмо Святейшего Патриарха Кирилла по поводу продолжающихся гонений на Украинскую Православную Церковь…

Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Феофил IIIВ письме Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу Блаженнейший Патриарх Святого града Иерусалима и всей Палестины Феофил III отметил, что «с большой скорбью» прочитал послание Предстоятеля Русской Православной Церкви, в котором Его Святейшество вновь сообщает о происходящем на Украине, в частности, об обвинительном приговоре в отношении митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана. Как подчеркнул Иерусалимский Патриарх, этот приговор «мы решительно осуждаем», сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

9 августа Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к Предстоятелям Поместных Православных Церквей, ряду религиозных деятелей и представителей международных организаций с посланиями, в которых сообщил о преследовании владыки Ионафана. Предстоятель Русской Православной Церкви отметил, что «7 августа Винницким городским судом вынесен приговор в отношении правящего архиерея Тульчинской и Брацлавской епархии Украинской Православной Церкви — митрополита Ионафана (Елецких)». Как констатировал Святейший Владыка, пожилой и тяжело больной архиерей, широко известный в православном мире церковный композитор «приговорен к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества по абсурдным обвинениям».

В ответном письме Блаженнейший Патриарх Феофил подчеркнул: «Продолжая возносить молитвы и моления Всесильному Святому Богу, мы горячо молимся перед Всесвятым и Живоносным Гробом Господа нашего Иисуса Христа, дабы Благодать Пресвятого Духа укрепила Высокопреосвященного митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана и всех гонимых, просветила гонителей к покаянию и прекращению всякого действия чуждаго».

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