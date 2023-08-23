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Сводка новостей от 23 августа 2023

Митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Николай прибыл в Иерусалим
На Святой Земле Первоиерарх РПЦЗ был принят Иерусалимским Патриархом Феофилом и посетил Русскую Духовную Миссию…

Иерусалимский Патриарх Феофил и Митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Николай 22 августа 2023 года Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви Митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Николай прибыл в Иерусалим, где, поклонившись Живоносному Гробу Господню и Священной Голгофе, был принят Блаженнейшим Патриархом Святого града Иерусалима и всея Палестины Феофилом III в Иерусалимской Патриархии, сообщает сайт Архиерейского Синода РПЦЗ.

Блаженнейший Патриарх Феофил приветствовал Высокопреосвященнейшего митрополита Николая, пожелав ему благословенного и плодотворного паломничества. В конце этой встречи, прошедшей в тёплой и дружественной обстановке, иерархи обменялись памятными дарами. Его Высокопреосвященство сопровождали архимандрит Роман (Красовский), начальник Русской Духовной Миссии в Иерусалиме (в составе Русской Зарубежной Церкви) и протодиакон Евгений Каллаур.

Затем Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви проследовал в Русскую Духовную Миссию в Иерусалиме (в составе Московского Патриархата). Здесь высокого гостя приветствовал начальник Миссии архимандрит Александр (Елисов), сотрудники и сестры.

Митрополит Николай посетил первый русский храм Святой Земли — домовую церковь царицы мученицы Александры, расположенную в здании миссии. Здесь он тепло поблагодарил насельников за теплый и радушный прием, отметив, что впервые посещает Святую Землю в новом звании.

Отвечая на слова митрополита Николая, архимандрит Александр (Елисов) подчеркнул, что для тружеников Русской Духовной Миссии особенно важно осознавать духовную близость с епископатом и клириками Русской Зарубежной Церкви и особенно с ее Первоиерархом, чувствовать братскую любовь и единство целей в современном изменяющемся мире. В память о посещении Миссии архимандрит Александр преподнес Его Высокопреосвященству архиерейский посох.

Затем состоялось чаепитие, во время которого продолжилось общение Первоиерарха с архимандритами Романом и Александром.

Русская линия

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Митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Николай прибыл в Иерусалим
На Святой Земле Первоиерарх РПЦЗ был принят Иерусалимским Патриархом Феофилом и посетил Русскую Духовную Миссию...

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