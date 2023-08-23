В городе на Неве состоялось собрание с участием благочинных по подготовке к общегородскому православному шествию…

23 августа 2023 года в Святодуховском центре Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге под председательством наместника обители епископа Кронштадтского Назария состоялось собрание с участием благочинных по подготовке к общегородскому Крестному ходу в день перенесения мощей святого Александра Невского, сообщает ИА «Вода живая».

В ходе собрания владыка Назарий отметил, что предстоящее шествие для митрополии является одним из центральных событий года, поэтому информированию прихожан о грядущем празднике важно уделить пристальное внимание. Необходимо размещать афиши Крестного хода на информационных щитах в храмах, информировать прихожан после богослужений.

«Имя святого Александра Невского вдохновляет наших бойцов, я освятил множество флагов для наших частей, — сказал наместник. — И если мы не можем быть на передовой на фронте, то остаёмся на передовой здесь, в тылу. Организация Крестного хода важна для поднятия морального духа не только в местах боевых действий — как говорится, победа куется в тылу. Наши святые покровители с нами: они сами воевали за свободу Отечества и теперь помогают нам».

Праздник по случаю перенесения мощей святого внесён в общегородской список мероприятий, в Крестном ходе ожидается участие губернатора города. Владыка Назарий призвал всех священнослужителей принять участие в Крестном ходе, отметив, что можно оставить одного священника для совершения богослужения в местном храме, а если на приходе всего один священник, отслужить Божественную литургию на час раньше и присоединиться к шествию.

Секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич также призвал благочинных к организации информирования прихожан после каждого богослужения. Что касается самого празднования, то в основном духовенство будет служить в Казанском соборе.

Член оргкомитета праздника протоиерей Алексий Исаев посвятил сообщение организационным вопросам — в частности, проблеме парковки автомобилей в центре города. Согласно циркуляру, группы с хоругвями могут подойти к Казанскому собору через переулок Сергея Тюленина, либо со стороны перекрестка Казанской и Гороховой улиц. Священнослужители должны информировать участников Крестного хода, чтобы они приходили к собору пораньше, к десяти утра — это поможет организовать колонну к началу шествия. Для участников будут доставлены биотуалеты. Крестоходцев обеспечат питьевой водой.

Руководительница сектора коммуникаций епархиального информационного отдела и пресс-центра лавры Наталья Родоманова отметила, что на Крестный ход аккредитуется больше всего журналистов. Она призвала священнослужителей доносить до прихожан не только информацию о месте сбора крестоходцев, но и акцентировать смыслы: зачем мы идём на Крестный ход, что для петербуржцев значит имя святого Александра Невского.

«Нам важно мотивировать и мобилизовать людей, раскрыв им девиз Крестного хода: „Вера, традиции, единство“. И хотя 12 сентября приходится в этом году на будний день, есть люди, которые специально берут выходной, и даже те, кто приезжают на Крестный ход из других городов, понимая, что это — общецерковное дело. В этом году исполняется десять лет возрождения Крестного хода в двадцать первом веке, он пройдёт в восьмой раз», — сказала она.

Наталья Родоманова призвала активизировать работу в соцсетях приходов и благочиний, следить за работой специального сайта, делать репосты с официальных ресурсов епархии и аккаунтов в соцсетях.

Владыка Назарий напомнил, что в 2024 году будет отмечаться 300-летие перенесения мощей благоверного князя Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург, и уже в этом году начинается подготовка к этой торжественной дате.

Русская линия