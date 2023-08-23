«Продолжаются попытки насильственного выдавливания канонической Украинской Православной Церкви из Киево-Печерской лавры», — заявил в своем Телеграм-канале председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В. Легойда, сообщает Патриархия.Ru.

«Если раньше представители правоохранительных органов страны (это обозначение, к сожалению, уже давно вступает в противоречие с сутью совершаемых ими действий) противозаконным образом препятствовали передаче запертым в корпусах лавры монахам хлеба, то теперь полиция, призванная, казалось бы, следить за соблюдением закона, вообще блокирует доступ насельников монастыря к складским помещениям, где хранятся продуктовые запасы», — отметил представитель Церкви.

Одновременно с этим в Лавру запрещен доступ не только семинаристов и послушников, но и Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия и управляющего делами Украинской Православной Церкви митрополита Бориспольского и Броварского Антония.

«Эти противозаконные действия полиции и руководства заповедника очевидным образом провоцируют силовое столкновение между верующими и теми, кто пытается отобрать у них обитель», — подчеркнул В. Легойда.

«Что же касается попытки обречь насельников монастыря на голодное существование, то в истории Киева и лавры попытки взять измором предпринимали, пожалуй, лишь иноземные завоеватели. Как же так произошло, что теперь те же самые безжалостные захватнические методы применяет по отношению к самой крупной религиозной общине страны — канонической Украинской Православной Церкви — украинские же власти?» — добавил глава Синодального отдела.

Ранее В. Легойда заявил, что очередное решение суда, направленное на принудительное выселение монахов из Киево-Печерской лавры, лишь усугубляет раскол в украинском обществе.

Русская линия