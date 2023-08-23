В Тверской области потерпел крушение самолёт, на котором летел глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и его заместитель Дмитрий Уткин…

Сегодня в небе над Тверской областью потерпел крушение частный самолет Embraer Legacy, принадлежавший главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. По предварительной информации, на борту было всего десять человек, все они погибли.

В Росавиации уточнили, что в списке пассажиров значатся фамилия и имя самого Евгения Пригожина. Там также подчеркнули, что начали расследование катастрофы, сообщает РИА Новости.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя взял на контроль ситуацию с крушением самолета. Как уточнили в правительстве региона, на месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов и МЧС. Они устанавливают детали инцидента, а также уточняют количество погибших.

Позднее представитель экстренных служб сообщил, что на месте падения самолета обнаружили тела восьми человек. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Русская линия