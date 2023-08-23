Русская линия
Сводка новостей от 23 августа 2023

Архиепископу Элпидофору отказали в приёме на Афоне
Оскандалившегося представителя Фанара, крестившего в Греции усыновлённых детей содомской пары, отказались допустить на Святую Гору…

Архиепископ Элпидофор с содомитами и их детьмиКинот Святой Горы Афон отказал в выдаче диамонити́риона (пропуска на въезд) главе Архиепископии Константинопольского Патриархата в США архиепископу Элпидофору после того, как тот оказался замешан в череде крайне неприятных скандалов. Об этом сообщил журналист Ник Стаматакис, передаёт Телеграм-канал «Правблог».

По данным греческого журналиста, ранее этим летом глава Американской Архиепископии Фанара отправил запрос по поводу своего визита на Афон, но «обнаружил перед собой закрытую дверь».

«Они (игумены монастырей Святой горы) сказали ему „нет“!», — подчеркнул Стаматакис.

Так же негативно, по словам журналиста, относятся на Афоне и к Патриарху Варфоломею. Последний может рассчитывать на поддержку лишь двух обителей — Пантократора и Ксенофонта. Все остальные монастыри в той или иной степени выступают с критикой главы Фанара.

Отмечается, что окончательно авторитет архиепископа Элпидофора в глазах афонских монастырей был уничтожен после крещения владыкой в Греции детей известной пары содомитов. После этого скандала видеть на Афоне указанного фанарского архиерея никто не хочет.

Русская линия

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Архиепископу Элпидофору отказали в приёме на Афоне
Оскандалившегося представителя Фанара, крестившего в Греции усыновлённых детей содомской пары, отказались допустить на Святую Гору...

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