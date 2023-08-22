Русская линия
Сводка новостей от 22 августа 2023

«Смерть грешников люта»
В Хмельницкой области Украины женщина, участвовавшая в захвате храма УПЦ, погибла в тот же вечер, утонув в реке…

В Хмельницкой области Украины женщина, участвовавшая в захвате храма УПЦ, погибла в тот же вечер, утонув в рекеЖители села Должок Каменец-Подольского района Хмельницкой области Украины с удивлением и тревогой обсуждают случай внезапной гибели жительницы села, которая приняла участие в захвате храма Рождества Божией Матери Украинской Православной Церкви, сообщает СПЖ.

В местных пабликах пишут, что активистка митинговала у стен храма, затем поставила подпись за его перевод в структуру Думенко, а через несколько часов утонула в реке. По информации местных СМИ, у женщины во время купания оторвался тромб.

Причём это не первый случай на Украине, когда захватчиков Украинской Православной Церкви тут же к Себе на суд призывает Господь.

Ранее во время захвата храма в селе Липовец, организованного бывшим главой Кагарлыкского района Киевской области, также скоропостижно умер сторонник украинских раскольников. Мужчине стало плохо сразу после того, как он вырвал из рук священника распятие и бросил его на землю.

Русская линия

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«Смерть грешников люта»
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