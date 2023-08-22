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Сводка новостей от 22 августа 2023

В Габоне к Русской Православной Церкви перешла община, ранее пребывавшая вне канонического Православия
Приходы указанной общины существовали в рамках неканонического «патриархата наций»…

Верующие в ГабонеВ Габоне многочисленная христианская община принята в Русскую Православную Церковь. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

В 2008—2011 годах здесь безуспешно пытались вести миссию представители Александрийской Православной Церкви. После того как эта попытка провалилась, в Габоне появилась община в рамках неканонического «патриархата наций». За более чем десять лет в Габоне появилось четыре прихода этой общины, возглавляемой «епископом», двумя «священниками» и двумя «диаконами».

Осознав неканоничность своей группы, верующие обратились в Патриарший экзархат Африки с просьбой о принятии их в Русскую Православную Церковь.

Была организована работа по подготовке к принятию указанных общин канонического Православия. Катехизацию общины начал председатель Миссионерского отдела Экзархата иерей Георгий Максимов, продолжил миссионер А. Люлька, а завершил иерей Парфений Дансу, недавно прибывший Габон по благословению митрополита Леонида. Во время своего визита он посетил все четыре прихода, прочитал лекции о Православии, провёл семинар с лидерами общин, а также практикум с певчими храма в честь Пресвятой Богородицы в городе Нтум, обучил их печь просфоры.

После завершения катехизации отец Парфений совершил чин приёма указанных общин в Русскую Православную Церковь. «Лидеры приходов были приняты как миряне, их обучение продолжится», — отметил Патриарший экзарх Африки.

Русская линия

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В Габоне к Русской Православной Церкви перешла община, ранее пребывавшая вне канонического Православия
Приходы указанной общины существовали в рамках неканонического «патриархата наций»...

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