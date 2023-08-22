21 августа 2023 года папа Римский Франциск дал частную аудиенцию в Ватикане человеку, принимающему самое активное участие в военных действиях на Украине со стороны США, — председателю Объединенного комитета начальников штабов США генералу Марку Милли, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на пресс-службу Ватикана.

Встреча состоялась в кабинете папы Римского в Апостольском дворце. При этом ни Ватикан, ни Министерство обороны США не предоставили никакой информацию о содержании состоявшихся переговоров.

Помимо самого факта встречи известно только, что во время встречи генерал Милли и папа Франциск обменялись подарками. Папа Франциск благословил принесённые генералом чётки и подарил ему скульптуру с надписью на итальянском языке: «мир — это хрупкий цветок».

В состав делегации генерала входила 38-летняя жена Милли Холлиэнн Хаас, а также посол США при Ватикане Джо Доннелли.

Встреча папы Франциска и Милли состоялась в тот момент, когда Украина фактически провалила своё широко разрекламированное контрнаступление и «поход на Крым», что заставляет американцев нервничать из-за опасений того, что уже вскоре российская армия может вновь перейти в наступление, и ситуация резко ухудшится.

Чтобы предотвратить катастрофическое развитие событий, в США, судя по всему, надеются в самый критический момент призвать Кремль заключить новое соглашение по Украине, которое остановит наступление русских. Для этого им нужен такой союзник, как Ватикан, представители которого ранее уже выступали с миротворческими инициативами по украинской проблематике, и были принят как в Киеве, так и в Москве.

Как известно, ватиканскую «миротворческую миссию по Украине» возглавлял итальянский кардинал Маттео Дзуппи. В начале лета он побывал в Киеве и Москве, но ни к каким подвижкам эти его поездки не привели. В середине июля посланник Ватикана также посетил Вашингтон, где встретился с президентом США Джо Байденом. Однако, тогда на Западе всё ещё надеялись на успешное контрнаступление украинской армии и думали, что мирные переговоры по Украине вскоре смогут вести с Москвой с позиции силы.

Эти планы не оправдались, и теперь уже сам председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Милли прибыл в Рим.

Русская линия