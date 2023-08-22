Украинские власти запретили вход на территорию Киево-Печерской лавры Предстоятелю Украинской Православной Церкви Блаженнейшему Митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию и управляющему делами УПЦ митрополиту Бориспольскому и Броварскому Антонию. Об этом в комментарии Strana. today рассказал председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилукский Климент, передаёт портал «Православная жизнь».

«Национальный заповедник создал некие списки, по которым правоохранители пропускают на территорию Лавры. В эти списки вошли только священнослужители в звании монахов. Туда не внесли семинаристов и других послушников монастыря, которые теперь не могут выйти за территорию Лавры, потому что их обратно не пропустят. На основании какого закона это происходит, нам так и не пояснили. Также доступ на территорию Лавры запрещен Предстоятелю УПЦ Митрополиту Онуфрию и управляющему делами УПЦ митрополиту Антонию», — сказал митрополит Климент.

Более того, как отметил архиерей, насельникам и семинаристам, которые находятся в обители, заблокирован доступ к складским помещениям с продовольствием. «На территории Лавры есть погреба, где хранится еда. Несколько дней назад правоохранители оцепили эти помещения, и теперь у нас нет доступа к этим складам», — сказал митрополит Климент.

Архиерей добавил, что несмотря на то, что Заповедник уже полгода заявляет о расторжении договора аренды с Монастырем, все коммунальные платежи оплачивает Украинская Православная Церковь. «Заповедник не заплатил ни за один платёж по содержанию Нижней Лавры за исключением оплаты полиции охраны, которая не допускает людей на территорию Лавры», — сказал митрополит Климент.

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