22 августа 2023 года состоялось торжественное открытие и освящение памятника уроженцу Псковской земли Святителю Тихону, Патриарху Московскому и всея Руси, установленного на въезде в посёлок Кунья Псковской области, сообщает сайт Великолукской епархии.

Чин освящения монумента Святителю Тихону совершил епископ Великолукский и Невельский Сергий в сослужении духовенства Великолукской епархии. В открытии памятника принял участие власти города Великие Луки и Куньинского района, представители СМИ и общественные деятели.

Тропарь, кондак, величание Святителю Тихону исполнил клиросный хор Свято-Вознесенского собора под управлением регента Натальи Матвеевой.

По окончании чина освящения владыка Сергий обратился ко всем присутствующим с поздравительным словом.

«Сегодня у нас с вами знаменательное событие — освящение памятника святителю Тихону, Патриарху Московскому и всея Руси, — на его малой родине. <…>Патриарх Тихон возглавил Русскую Церковь в самые трагические страницы истории Русского государства. Тогда, когда рушились десятилетние устои русской жизни. Он пережил много скорбей, потому что Церковь из государственной, правительствующей, превратилась в Церковь гонимую. Целью новых правителей было полное уничтожение Церкви. Но Патриарх своими молитвами, можно сказать, кровным свои потом, умолил Бога, чтобы Господь сохранил Церковь Русскую, потому, что и расколы всевозможные появились в это время, и много было такого, с чем было сложно и трудно справиться. Но он сумел сохранить Церковь Православную, своим авторитетом он духовно поддержал верующих людей, которые отдалились от многих раскольников. И в 1992 году Священный Синод Русской Православной Церкви причислил Патриарха Тихона к лику святых, канонизировав его за его труды», — отметил владыка.

Затем к собравшимся на открытие монумента и к главе Куньинского района Олегу Лебедеву обратился глава Великих Лук Николай Козловский, сообщает «Псковская лента новостей». Он отметил, что жизнь Святителя Тихона можно назвать настоящим подвигом во славу Господа Иисуса Христа и православной веры, его самоотверженное служение Церкви — вечным примером для всех священнослужителей, а стойкость и сила духа Святейшего Тихона — являются безусловным примером для каждого.

«Патриарх Тихон был не только ревностным служителем Православной Церкви, но и мудрейшим человеком, честным, открытым и добрым. Святейшего Тихона по праву назвали Святителем — он многое сделал для широкого распространения православной веры не только в России, но и далеко за её пределами, призывал людей следовать духовным канонам Православия и лечил людские души молитвой и добрым словом. Открытие монумента Патриарху Московскому и всея Руси Тихону является значимым событием для всех нас и, безусловно, будет способствовать укреплению в сердцах людей православной веры, исконных духовных и нравственных ценностей», — сказал Николай Козловский.

Глава города также подчеркнул, что сегодня очень важно и символично, что этот памятник был возведён, здесь, на родной земле Патриарха Тихона — в его родных местах.

Постройка монумента шла при поддержке президента и основателя международной группы компаний «Световые технологии» Дмитрия Налогина. Во время торжественной церемонии открытия памятника благотворитель Дмитрий Налогин был награждён епархиальной медалью преподобного Мартирия Зеленецкого II степени.

«Всё мое детство прошло в Двинь-Покровском, это 30 км от места установки памятника. Со временем появилось желание заниматься изучением родного края, также изучал и историю своей деревни, занимался благоустройством. Затем у меня появилась идея восстановить храм в Двинь-Покровском, я обратился в Великолукскую епархию и уже там узнал о проекте данного памятника и решил помочь малой родине и району. Меня проект очень заинтересовал. Помог в реализации мой друг, строитель. А началось всё с желания помочь малой родине!», — рассказал Дмитрий Налогин.

Отметим, что освящённый памятник был изготовлен в литейной мастерской Александра Рукавишникова (г. Москва), на пожертвования благотворителей и неравнодушных верующих.

Русская линия