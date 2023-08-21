Украинские раскольники не знают, как заглушить новости, распространившиеся в Интернете о пустующем на Преображение Господне Трапезном храме Киево-Печерской лавры, который был отобран у Украинской Православной Церкви и где на Преображение служил предавший Матерь-Церковь и перешедший в «ПЦУ» архимандрит Авраамий (Лотыш).

Фото пустующего храма в двунадесятый православный праздник быстро разошлось по cети и воочию засвидетельствовало то, как православные верующие на Украине относятся к украинским раскольникам и перебежчикам.

Первоначально в «ПЦУ» надеялись, что эти сообщение удастся замять и старались просто отмолчаться. Однако, уже вскоре спикер «ПЦУ» Евстратий Зоря вынужден был выступить с объяснениями, почему отобранный у УПЦ храм оказался пустующим на великий праздник, сообщает СПЖ.

Зоря заявил, что стремление к «массовке» — это якобы один из признаков «русского мира», а его «украинская церковь» такого недостатка лишена. При этом он ни много ни мало сравнил Лотыша со Христом. «Когда Христа распинали — массовка кричала „распни“. Когда Христос воскрес — свидетелями были лишь несколько человек», — заявил Зоря, проводя параллели со «службой» Лотыша в пустом Трапезном храме.

«Помню, в какой нищете, в маленьких домиках собирались на службы общины Украинской Церкви три десятилетия назад. На столиках под закрытыми дверями храмов молились. А МП пафосно поглядывал с высоты своей „массовки“. Но из малого стада Бог вырастил большую Церковь. Вместо этого МП и дальше мыслит категориями массовки и никак не может привыкнуть, что главное — правда, а не количество. Будет правда — рано или поздно она соберет и людей», — заверил Зоря.

Таким образом, представитель «ПЦУ» выступил в роли унтер-офицерской вдовы, которая сама себя выпорола. Ведь правда Божия, о которой говорит Зоря, уже давно собрала к себе верных, и они оказались в храмах Украинской Православной Церкви, а не «ПЦУ», представители которой пытаются силой и обманом захватить чужие храмы, а потом, оправдываясь, рассказывают всем о мнимой правде.

Русская линия