В ночь с 20 на 21 августа 2023 года в результате поджога сгорел Свято-Троицкий храм в селе Халявин Новобелоуской ОТГ Черниговского района Черниговской области Украины, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Специалисты указали, что возгорание произошло не случайно, а вызвано преднамеренными действиями. О поджоге свидетельствуют канистра с остатками бензина и предварительное заключение пожарных.

Огонь уничтожил колокольню, сгорели четыре колокола, недавно приобретённые за счет общины, и старинный дореволюционный колокол.

Повреждена кровля храма на площади 80 квадратных метров, перекрытия на площади 20 квадратных метров и конструктивные элементы стен.

Внутри храма повреждён водопровод, и закопчена вся церковная утварь.

По словам прихожан, никаких конфликтных ситуаций в селе не возникало, протоиерей Вадим Малышко служит настоятелем с 2001 года и пользуется в селе уважением.

Приход нуждается в помощи в восстановлении храма. Карточка Сбербанка № 4790 7299 4132 3461 на имя Дмитрия Макарова, церковного старосты.

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