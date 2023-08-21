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Сводка новостей от 21 августа 2023

На Черниговщине неизвестные подожгли Троицкий храм УПЦ
Украинская Православная Церковь просит оказать верующим посильную помощь для восстановления храма…

На Черниговщине неизвестные подожгли Троицкий храм УПЦВ ночь с 20 на 21 августа 2023 года в результате поджога сгорел Свято-Троицкий храм в селе Халявин Новобелоуской ОТГ Черниговского района Черниговской области Украины, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Специалисты указали, что возгорание произошло не случайно, а вызвано преднамеренными действиями. О поджоге свидетельствуют канистра с остатками бензина и предварительное заключение пожарных.

Огонь уничтожил колокольню, сгорели четыре колокола, недавно приобретённые за счет общины, и старинный дореволюционный колокол.

Повреждена кровля храма на площади 80 квадратных метров, перекрытия на площади 20 квадратных метров и конструктивные элементы стен.

Внутри храма повреждён водопровод, и закопчена вся церковная утварь.

По словам прихожан, никаких конфликтных ситуаций в селе не возникало, протоиерей Вадим Малышко служит настоятелем с 2001 года и пользуется в селе уважением.

Приход нуждается в помощи в восстановлении храма. Карточка Сбербанка № 4790 7299 4132 3461 на имя Дмитрия Макарова, церковного старосты.

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