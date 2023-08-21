Его Святейшество благословил обустроить место для поклонения и молитвы у одной из стен Соловецкого монастыря, где расстреливали заключённых…

20 августа 2023 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил восточную стену Соловецкого монастыря и указал на место, где, по сведениям Его Святейшества, осуществлялись расстрелы заключённых, сообщает Патриархия.Ru.

«Хочу сделать заявление, на мой взгляд, исторической важности. Господь удерживал мой язык от того, чтобы сделать это заявление раньше, но то, что сейчас скажу, — это абсолютная правда, и восходит информация, которой я владею, к 1972 году, — сказал Святейший Патриарх. — Тогда в первый раз я посетил Соловки вместе со своей покойной мамой. Мы летели на самолете Ил-18 из Ленинграда до Архангельска, а потом кораблём добирались до Соловков. И вот с моим первым посещением связана встреча с неизвестным мне человеком. Я перемещался от периметра обители в ту сторону, где сейчас гостиница, и какой-то человек спросил меня: „Ты поп?“ Говорю: „Да“. — „Да, много тут ваших положили“. — „Откуда вы знаете?“ — „Да я был здесь в то время“. И Господь как-то вразумил меня спросить: „А где положили?“ — „Ну, много времени уже прошло, могу и сказать. А грохали мы их у стенки, за церковью“».

«Я не мог понять, о какой церкви шла речь, о какой стенке, — продолжил Святейший Владыка. — Но когда мы осматривали сейчас это место, уединённое, абсолютно непросматриваемое, несомненно, препятствующее распространению звука, стало ясно, что именно это место очень подходило для расстрелов. Меня сопровождают сотрудники ФСО, специалисты по баллистике, и они утверждают, что здесь реальные следы от пуль. Никакого другого уединенного места за церковью, которое несло бы на себе следы от пуль, на Соловках нет».

«Значит, речь идёт о том, что мы с вами находимся в месте расстрела наших мучеников, — сделал вывод Предстоятель. — Именно здесь, у этой стенки, я глубоко убеждён, и происходили расстрелы наших новомучеников и исповедников».

В связи с этим Святейший Патриарх Кирилл благословил наместнику Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря епископу Озерскому Порфирию обустроить это место для совершения поминальных богослужений и поклонения паломников:

«Просил бы Вас, владыка, обустроить это место, повесить доску с информацией, которую я сейчас огласил, и сделать здесь место поклонения, где совершались бы и молебны, и панихиды и куда была бы проложена тропа для наших паломников».

«Да хранит Господь обитель сию, страну нашу, народ наш от любых поползновений вернуться к тем самым псевдоидеалам, которые служили основанием безумной власти для того, чтобы уничтожать ни в чем не повинных людей. Молитвами святых новомучеников и исповедников Церкви Русской да хранит Господь державу Российскую и народа наш. Аминь», — сказал в завершение Предстоятель.

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