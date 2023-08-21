21 августа 2023 года в Сосновском районном суде города Черкасс на Украине состоялось судебное заседание по делу против митрополита Черкасского и Каневского Феодосия, которого украинские спецслужбы обвиняют по ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) и 436/2 (пропаганда войны) УК Украины, сообщает пресс-служба Черкасской епархии УПЦ.

Согласно процедуре, в начале первого заседания суда, митрополит Феодосий обратился к суду и всем присутствующим со вступительным словом относительно обвинений против него, в котором он полностью отверг все обвинения и указал, что в его лице украинские власти осуществляют гонения на Церковь.

Ниже мы приводим текст выступления владыки целиком, который на своих страницах опубликовал портал «Православная жизнь»:

«Уважаемый суд, уважаемые наблюдатели этого судебного процесса!

Сегодня мне, гражданину Украины, коренному киевлянину, митрополиту Украинской Православной Церкви, управляющему Черкасской епархией, митрополиту Черкасскому и Каневскому Феодосию, приходится стоять перед судом и отвечать на сфабрикованные против меня обвинения. Сразу следует сказать, что хотя обвинения сформулированы против физического лица, но всё это уголовное дело искусственно сфабриковано против меня именно как против митрополита Украинской Православной Церкви, управляющего Черкасской епархией. Происходит это уголовное производство в рамках нынешних гонений на Украинскую Православную Церковь в нашем государстве, и на Черкасскую епархию в частности. А как физическое лицо, как гражданин Украины, лично я им малоинтересен. В моём лице преследователи гонят Церковь, и я представляю теперь в суде именно Церковь. Дискриминированную и преследуемую сегодня в Украине Украинскую Православную Церковь.

И именно поэтому приковано сегодня внимание к этому судебному процессу не только граждан Украины, но и международного сообщества. Особенно это касается стран с исторически существующими Православными Церквями.

Ко мне со словами поддержки и с запросом комментариев по текущей ситуации регулярно обращаются священнослужители Поместных Православных Церквей со всего мира и журналисты, специализирующиеся на правовой и религиозной тематике из Греции, Сербии, Соединенных Штатов Америки и других стран.

Недавно, 26 июля, состоялось заседание Совета безопасности Организации Объединенных Наций, на котором в том числе звучал «черкасский вопрос», и о моём заключении, и о гонениях на Церковь. Надеюсь, что с этой высокой международной трибуны он был услышан людьми доброй воли во всём мире. Поэтому все материалы настоящего судебного процесса, с разрешения суда, обязательно будут переводиться на языки международного общения и предоставляться на ознакомление всем заинтересованным журналистам и международным правозащитникам.

Конечно, выдвинутых Службой безопасности Украины против меня обвинений я не признаю, и признать не могу, поскольку они полностью искусственно сфабрикованы и сфальсифицированы. Служба безопасности Украины инкриминирует мне, как иерарху Украинской Православной Церкви, две статьи Уголовного кодекса.

Первую и более тяжёлую — статью 436/2 (ч.ч. 2 и 3) за то, что якобы мною давались распоряжения публиковать на официальном сайте Черкасской епархии материалы экстремистского характера. Но я никогда не давал таких распоряжений и никогда не имел намерения этого делать. Это утверждение совершенно лживо и никоим образом не соответствует действительности. И у стороны обвинения нет, и в принципе быть не может никаких фактов, никаких доказательств, чтобы утверждать обратное. Обвинения меня по этой статье Уголовного кодекса Украины полностью сфабрикованы от начала до конца.

Второе выдвинутое против меня обвинение — по ч.1 статьи 161 Уголовного кодекса. Это (цитата): «Умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства или образа чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями, а также прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных привилегий граждан по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, инвалидности, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, по языковым или другим признакам».

И это обвинение на полном серьёзе выдвигается сегодня против нас в обстановке, когда сама принадлежность к Украинской Православной Церкви в нашем обществе, накрученном ручными СМИ, сама по себе принадлежность к Украинской Православной Церкви уже опасна для человека. Повсюду идёт масштабная травля нашей Церкви, дискредитация в СМИ. Противозаконно, рейдерски захватываются наши храмы, в том числе в Черкассах и Черкасской области. Вот, например, в этом зале присутствует многодетный священник Евгений Буркацкий, которого три недели назад вместе с религиозной общиной, незаконным образом, путём рейдерской подтасовки юридических понятий и документов, выгнали из Сретенского храма, который строила Черкасская епархия за свой счёт, а храм захватили и передали ПЦУ. Сам отец Евгений вместе с семью детьми и женой был изгнан из приходского домика именно этими людьми, которые сейчас сидят перед нами в военной форме и выдают себя за «потерпевших» в этом судебном процессе.

На каждом шагу унижаются, топчутся права верующих нашей Церкви, граждан Украины, их оскорбляют грязными словами и презирают должностные лица разных рангов. Мэры городов и местные депутаты принимают антиконституционные решения против Украинской Православной Церкви, оскорбляют миллионы наших верующих на словах и в документах. В Верховной Раде Украины готовятся сразу несколько законопроектов о запрете деятельности нашей Церкви, вопреки Конституции, вопреки международным правовым принципам, вопреки здравому смыслу, наконец. Украинская Православная Церковь и её верные, миллионы граждан Украины стали сегодня людьми третьего сорта, изгоями в своей стране, в стране, где они родились и где живут.

Сегодня в Украине, на глазах у всего мира, гонениями на Украинскую Православную Церковь полностью растоптаны и осквернены 35 статья Конституции и 161 статья Уголовного кодекса Украины. И при этом всём прокуратура и СБУ сегодня на полном серьёзе выдвигает против представителей гонимой Церкви, в том числе и против меня, обвинения по 161 статье. У людей с неповрежденным логическим мышлением это может вызывать только когнитивный диссонанс. И такой когнитивный диссонанс возникает у людей во всем мире.

Так что перед судом стою сегодня не только я, но в моём лице и все православные верующие Черкасщины — Черкасская епархия Украинской Православной Церкви. Более того, обвинения против Украинской Православной Церкви в Черкасской области прокуратура и СБУ выдвигают сегодня в тесном сотрудничестве со своими верными помощниками «от религии». Они делают это руками так называемой «Православной Церкви Украины» в лице её клириков. Ведь практически все «потерпевшие» и «свидетели» в этом процессе — это «священнослужители» ПЦУ.

Мы видим сейчас этих «священнослужителей» ПЦУ перед собой в зале суда. Они сегодня будут обвинять меня как православного архиерея по приведённым выше статьям Уголовного кодекса. Но при этом они не хотят, чтобы их публично идентифицировали в суде именно как «священнослужителей». Потому они сегодня и без ряс. Клирики ПЦУ не хотят, чтобы этот их «иудин грех» воспринимался как «иудин грех» нашим обществом и всем Православным миром, который следит за процессом. Поэтому они и не одевают на заседание суда соответствующую их положению в ПЦУ одежду — рясы и кресты. Они приходят на судебные заседания в военной форме, маскируются в форму капелланов. Зачем здесь, в суде, сидеть в защитных, маскировочных штанах и футболках? Неужели вам здесь угрожает снайпер, или «вражеская пуля»? Нет, не угрожает. Но вы очень не хотите, чтобы христианский мир видел, что православного митрополита толпой привлекли в суд именно «клирики» ПЦУ. А это именно так и есть. И это происходит в ХХ веке перед глазами всего Православного мира.

Вступая в судебный процесс, хочу обратить внимание уважаемого суда и наблюдателей на то, что этот процесс, скорее всего, будет показательным, поскольку уже вызывает широкий общественный резонанс как в Украине, так и за её пределами. Также этот процесс может стать прецедентным для современного украинского правосудия. Но совершенно точно он станет ещё одной серьёзной проверкой на беспристрастность и справедливость нашего правосудия.

Ведь инициаторы этого уголовного дела, хотя и выдвинули против меня сфабрикованные обвинения по конкретным статьям Уголовного кодекса, в которых я вовсе не виноват, но, по большому счёту, они хотят судить меня отнюдь не за конкретные противоправные действия (которых я не совершал, и следователи СБУ и прокуратуры это прекрасно знают). Они хотят подвергнуть обструкции и публично осудить саму мою позицию, как иерарха Церкви:

• позицию защиты канонического устройства Церкви,

• позицию неприятия раскола, неприятия политических, компромиссных, неканонических путей преодоления раскола — без покаяния и без настоящего апостольского рукоположения,

• позицию сторонника Церковного единства и тысячелетней исторической правды нашего народа.

Инициаторы этого уголовного производства хотят, чтобы я, как православный архиерей и как гражданин Украины, замолчал и ничего больше не говорил. Чтобы и другие верные Церкви тоже это увидели, испугались и также замолчали бы. В идеале — чтобы умолкла вся Церковь. Они хотят осудить не только нашу позицию, наши высказывания, но и наши мысли. Целью бенефициаров этого уголовного производства является осудить само наше гражданское отношение к происходящему сейчас в религиозной сфере украинского общества. Осудить инакомыслие. И не только моё лично, но и миллионов таких же людей, как и я, граждан Украины, в первую очередь верных Украинской Православной Церкви, но и не только их.

Твёрдо стоя на своих канонической и гражданской позициях, озвученных выше, я, тем не менее, прекрасно понимаю, что сегодня в нашей стране любой не выверенный шаг в публичном отстаивании своих принципов может привести к шквалу клеветы и агрессии со стороны оппонентов, и как следствие принесёт вред Церкви. Поэтому в судебном процессе мы будем стараться не давать стороне обвинения провоцировать нас на ненужные и лишние шаги. Другими словами — судите меня только за те фактические правонарушения, которые мне инкриминирует СБУ, а не за мои мысли и чувства. Мои мысли и чувства — это только моё дело. Особенно сторона защиты будет предотвращать любые попытки перевести дискуссию в политическую плоскость, если такие попытки будут предприниматься.

Поскольку в Уголовный кодекс Украины пока ещё законодательно не внесены статьи за «инакомыслие» и «мыслепреступление» (как в известном романе Джорджа Оруэлла), наша сторона защиты будет настаивать на приведении стороной обвинения доказательств именно тех правонарушений, которые инкриминируются мне в Обвинительном Акте, и только.

Осознавая свою ответственность перед разноликой паствой нашей Церкви, страдающей от постоянных нападок на неё, как иерарх Церкви я оставляю за собой принципиальное право не высказывать на этом публичном судебном процессе своей личной точки зрения по каким-либо общественным вопросам, идеологическим вопросам, а тем более по вопросам политическим. Если дискуссия будет касаться официальной позиции Украинской Православной Церкви по тем или иным общественно значимым вопросам, то в качестве ответов сторона защиты будет приводить официальные документы Украинской Православной Церкви.

Благодарю за внимание".