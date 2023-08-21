18 августа 2023 года митрополит Владивостокский и Приморский Владимир посетил Уссурийский округ Владивостокской епархии и встретился с пострадавшими от паводков жителями, сообщает Патриархия.Ru.

В начале архиерей побывал в храме Покрова Пресвятой Богородицы, который был подтоплен в период паводков: от стихии пострадали подвальные помещения, были затоплены подходы к церкви.

Затем митрополит Владимир посетил храм святителя Николая Мирликийского, где располагается пункт сбора гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения. Владыка пообщался с волонтерами, а также ответил на вопросы корреспондента телеканала «ОТВ-Прим». В интервью архиерей рассказал о деятельности епархиального социального отдела и участии Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению в оказании помощи жителям затопленных населенных пунктов.

Митрополит Владимир в сопровождении благочинного Уссурийского округа протоиерея Андрея Машанова и настоятеля храма благоверного князя Александра Невского при Уссурийском Суворовском училище иерея Павла Моисеева посетил пункт временного размещения пострадавших от стихии жителей Уссурийского городского округа, где на данный момент располагаются 56 семей. Владыка пообщался с людьми, передал им гуманитарную помощь и иконы святителя Николая Чудотворца.

Архиерей также встретился с министром Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики А.О. Чекунковым и главой администрации Уссурийского городского округа Е.Е. Коржом. Митрополит Владимир рассказал о создании епархиального оперативного штаба, координирующего деятельность монастырей и приходов, направленную на помощь пострадавшим, организации целевого сбора средств и гуманитарной помощи для нужд подтопленцев. Глава Приморской митрополии особо подчеркнул внимание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла к проблемам, с которыми столкнулись жители Приморья, рассказал о финансовой помощи Синодального отдела по благотворительности в размере одного миллиона рублей, направленной в епархиальный социальный отдел для приобретения продуктов питания и предметов первой необходимости и последующей передачи пострадавшим. Также митрополит Владимир отметил неравнодушное отношение к нуждам жителей подтопленных районов со стороны других епархий Приморской митрополии, в которых также объявлены целевые сборы средств.

Владивостокская епархия продолжает оказывать помощь пострадавшим от паводков: за период с 15 августа по 18 августа было собрано и передано нуждающимся более 3,5 тонн продуктов, 500 л питьевой воды, более 100 комплектов постельных принадлежностей, наборы средств гигиены для детей и взрослых, насосы, газовые плитки и баллоны к ним, детские вещи и школьные принадлежности. Также для адресной помощи были приобретены медикаменты, антисептики и дезинфицирующие средства.

На приходах епархии продолжают действовать склады гуманитарной помощи, расположенные по адресам:

г. Владивосток, ул. Махалина, 30 (собор святителя Николая Мирликийского);

г. Владивосток, Океанский проспект, 44 (храм Покрова Пресвятой Богородицы);

г. Владивосток, ул. Черняховского, 13 (храм святителя Спиридона Тримифунтского);

г. Владивосток, ул. Светланская, 65 (храм Успения Пресвятой Богородицы);

г. Владивосток, ул. Гамарника, 18;

г. Уссурийск, ул. Комарова, 58 (храм святителя Николая Мирликийского);

п. Раздольное, Казанский женский монастырь.

Для оказания оперативной помощи нуждающимся продолжают работать «горячие линии»:

Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению: 8 (800) 70−70−222;

Владивостокской епархии: +7 (902) 483-08-38.

Русская линия