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Сводка новостей от 18 августа 2023

В Госдуме предложили ввести кредитную амнистию для семей с детьми
Данное предложение уже получило поддержку Совета при Президенте РФ по правам человека…

Государственная Дума РоссииВ России предлагают ввести кредитную амнистию для семей с детьми. С таким предложением в адрес премьер-министра Михаила Мишустина обратилась первая заместительница председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, сообщает газета «Известия».

«Согласно информации ЦБ России, к 1 мая 2023 года задолженность россиян перед банками достигла 30,22 трлн рублей, при этом уровень закредитованности по сравнению с началом года вырос с 35 до 41%», — говорится в обращении Лантратовой.

Она подчеркнула, что это сопровождается стагнацией реальных доходов и инфляцией, что может ослабить финансовое положение россиян.

В обращении также отмечается, что из числа бедных в РФ более 80% — это семьи с детьми.

«Представляется, что данная категория граждан в этой ситуации требует повышенных мер господдержки. В этой связи с целью ослабления долгового бремени представляется целесообразным введение единоразовой кредитной амнистии для семей с детьми, а именно — установление права на единоразовое списание долгов при падении доходов по независящим от них причинам, например при ликвидации организации, в которой работал заемщик», — сообщила она в письме Мишустину.

Яна Лантратова предложила, чтобы правительство само определяло перечень обстоятельств, по которым будут положены такие льготы.

Инициативу депутата поддерживают в президентском совете по правам человека.

«Я с этим предложением согласен. Мы должны защитить семьи с детьми и не допустить, чтобы они скатывались в нищету и к банкротству. Однако, по моему мнению, эта инициатива нуждается в проработке, чтобы не было злоупотреблений и люди не начали брать кредиты ради этой амнистии», — заявил член совета, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

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