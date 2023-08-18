Глава Патриаршего Экзархата Африки требует привлечь заштатного клирика к ответственности за сослужение с представителями Фанара и клевету на Церковь и Патриарха…

17 августа 2023 года Патриарший Экзарх Африки митрополит Клинский Леонид сообщил в своём Телеграм-канале, что подал «обращение на имя Святейшего Патриарха с просьбой о рассмотрении в Церковном суде Русской Православной Церкви дела заштатного клирика Московской епархии архимандрита Кирилла (Говоруна)».

«Порочить Церковь, Патриарха, наше Отечество, архиереев и клириков недопустимо никому. За деструктивную деятельность по подрыву Православия и российской государственности, сослужение с раскольниками, за ложь и клевету придётся ответить», — заявил митрополит Лонгин.

Кром того он подчеркнул, что оставляется за собой право «о подаче соответствующего иска о защите чести и достоинства в судебные инстанции Российской Федерации».

Накануне владыка Лонгин обратил внимание, что 13 августа 2023 года отец Кирилл принял участие в богослужении в Андреевской церкви Киева, которую Константинопольский Патриархат называет своей ставропигией.

«Русская Православная Церковь разорвала евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом из-за легализации Фанаром украинских раскольников. Но для заштатного клирика РПЦ Кирилла (Говоруна) это не является большой проблемой. Поэтому он в очередной раз принял участие в службе с представителями „стамбульцев“», — обратил внимание владыка.

«Почему Говорун до сих пор не запрещен в служении, остаётся большим вопросом, который уже просто стал неприличным. На фото — 13 августа 2023 года, Киев, Андреевская церковь, которую Константинопольский патриархат называет своей ставропигией», — написал архиерей, опубликовав соответствующие фото.

Русская линия