16 августа 2023 года на ГТРК «Псков» стартовала серия репортажей, приуроченных к 550-летию Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и посвященных обители и ее истории, сообщает сайт Псковской епархии.

ГТРК «Псков» расскажет об истории монастыря, старцах, известных насельниках и сохранении уникального архитектурного ансамбля. О реставрации его древних церквей, боевых башен и стен. Первый сюжет из этого цикла посвящён феномену старчества.

«Вековые деревья и древние валуны на Святой горке Псково-Печерского монастыря хранят тайны о том, когда именно началась здесь молитвенная жизнь. Но имена преподобных, начиная с XV века, известны. Всего их девять. Небесное воинство монастыря. Некогда обычные люди. Они прославились подвигом монашеской жизни», — рассказывает журналистка ГТРК «Псков» Марина Михайлова.

В Богом зданных пещерах братия молится святым покровителям обители. Святые мощи пустынножителя Марка, преподобных Ионы и Вассы. С них началось устройство монастыря и Успенской церкви, первые чудеса. Когда огонь сошёл на гроб Вассы, не давая врагам разрушить захоронение. Игумен Корнилий в XVI веке сделал монастырь неприступной крепостью на границе с Ливонией. Старец Симеон (Желнин), прославленный в лике святых в XX веке, укрывал во время фашистской оккупации в пещерах Богом зданных русских воинов.

«Он провидел будущее как настоящее. Он видел людей насквозь, но с огромной любовью. Он не обличал и не вскрывал перед всеми грехи, пороки, преступления людей. Он их исцелял», — рассказал митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Именно со старца Симеона в Псково-Печерском монастыре в XX веке началось старчество. Печерский монастырь породил целую плеяду этих удивительных людей. Среди них архимандрит Мефодий (Холмский), настоятель монастыря в начале прошлого века, друг святого праведного Иоанна Кронштадтского. Некоторые из них, как иеросхимонах Феодосий, видели приезд в монастырь в 1903 году будущего страстотерпца Государя Николая II. Другие прошли сталинские лагеря, испытания Великой Отечественной войной: схиархимандриты Агапий (Агапов), Паисий (Семенов), Пимен (Гавриленко), архимандриты Антипа (Михайлов), Феофан (Молявко), Иоанн (Тихомиров), Иоанн (Крестьянкин), Адриан (Кирсанов).

«К ним приезжали тысячи и тысячи людей, чтобы узнать самое главное — волю Божию о себе, получить силу, веру настоящую, открыть вместе с ним для себя Бога», — отметил митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Старчество — феномен, известный со времен первых христиан, на протяжении многих столетий перемещался из одной обители другую. И сейчас к святым мощам великих подвижников Псково-Печерского монастыря люди идут за помощью и молитвой.

Русская линия