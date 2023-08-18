По его словам, Предстоятель Албанской Церкви выбрал «неправильную сторону истории» и отказывается считать непогрешимым его горячо любимого «авву» — Патриарха Варфоломея…

Клирик находящейся в юрисдикции Константинопольского Патриархата полуавтономной Церкви Крита архимандрит Роман (Анастасиадис), печально известный гнусными нападками и клеветой в адрес Предстоятеля Албанской Православной Церкви, не собирается извиняться перед Блаженнейшим Архиепископом Анастасием. Такой вывод можно сделать из его новой статьи, которую 15 августа 2023 года опубликовал сайт Ageliaforos.com, сообщает портал «Православная жизнь».

Своё недостойное христианина поведение указанный клирик объяснил обидой, нанесённой ему владыкой Анастасием, поскольку тот отказался считать непогрешимым его горячо любимого «авву» — Патриарха Варфоломея и не стал признавать украинских раскольников. А значит, против владыки Анастасия все методы хороши. Такова логика фанарского архимандрита.

«Пусть спросят Архиепископа Албанского, гордится ли он тем, что фигурирует в качестве главного источника и ссылок в текстах Русской Церкви против нашего Вселенского Патриархата?» − негодует он.

В своём негодовании Анастасиадис интересуется, как Блаженнейший владыка относится к тому, что «еретические москвичи и их посеребренные рупоры по всему миру, и даже продажные русские в Греции, то и дело взывают к нему, как к „авторитету“, чтобы клеветать и поносить нашего Вселенского Патриарха и Великую Христову Церковь!»

«Итак, вот мой ответ на всё, что произошло в эти дни, на различные „объявления“, которым Бог всем Судья: Он, Анастасий, должен извиняться, а не командовать! Он, Анастасий, обвиняемый, а не обвинитель», − заявил архимандрит Роман.

По его словам, Архиепископ Анастасий, «со своим антицерковным и антиканоническим отношением и поведением по сей день пребывает на неправильной стороне Истории, вместе с врагами Церкви». «Он, Анастасий, должен покаяться, извиниться, исправить свои гибельные ошибки, за которые, конечно, судить его будем не мы, а Бог», − убежден клирик Константинопольского Патриархата.

Его же собственная совесть, как заявил архимандрит Роман, «безукоризненно чиста перед Богом и людьми» и, прежде всего, перед Патриархом Константинопольским Варфоломеем, «единственным Первым нашей Церкви».

Таким образом, отец Роман явил себя истинным апологетом непогрешимости нового «восточного папы Римского», особые права которого он готов отстаивать «даже до смерти». Думается, что именно таких последователей по всему миру желает себе иметь Патриарх Варфоломей. Потому ждать того, что на Фанаре положительно отреагируют на просьбу Синода Албанской Церкви урезонить скандалиста, не стоит.

Русская линия