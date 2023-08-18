В Русской Православной Церкви начали служебную проверку в отношении священника Антония Татаринцева, который освятил монумент…

15 августа 2023 года в городе Великие Луки состоялось открытие памятника И.В.Сталину. При этом участие в данном мероприятии без благословения и согласования с Епархиальным управлением Великолукской епархии принял настоятель храма в честь иконы Пресвятой Богородицы Всецарица в Русаново (Великие Луки) священник Антоний Татаринцев.

Видео того, как священник окропляет очередной советский истукан, коими утыканы практически все русские города, стало быстро распространяться в Интернете.

В результате заместитель Управляющего делами Московской Патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) в своём Телеграм-канале дал предельно жёсткую оценку случившегося:

«Ситуация с «освящением» памятника Сталину в Великих Луках (видео расходится по тг-каналам) совершенно возмутительна (кто бы объяснил священнику, что такое освящение). Тем более возмутительны слова священнослужителя, что «пострадала Церковь в годы правления Иосифа Виссарионовича, но благодаря этому у нас много новомучеников и исповедников». Эти слова кощунственны.

Да, Господь обратил зло во благо, явив в дни гонений стойкость в вере множества христиан, которые теперь нам служат примером и молятся за нас перед Его небесным престолом. Но злодеяния от этого меньшим злом не становятся, и никак не следует испытывать чувство благодарности в адрес гонений и гонителей.

Епархия уже сообщила, что священник действовал своевольно, его действия и слова не отражают позицию священноначалия, проводится служебная проверка.

Добавлю, что ситуация взята на контроль в центральном церковном аппарате".

Очевидно, что в ближайшее время на священника Антония Татаринцева будут наложены определённые церковные прещения.

Русская линия