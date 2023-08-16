Русская линия
Сводка новостей от 16 августа 2023

«Вы никогда не будете моим наместником. Там вы тоже не будете своим. Предателей нигде не принимают»
Монашествующие Киево-Печерской лавры категорически отказываются признавать перебежчика архимандрита Авраамия (Лотыша) наместником обители…

Архимандрит Авраамий (Лотыш) в компании с Епифанием Думенко и митрополитом ЭммануиломПредавший Матерь-Церковь и перешедший к раскольникам из «ПЦУ» бывший насельник Киево-Печерской лавры архимандрит Авраамий (Лотыш) уже заселился в резиденцию наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла (Лебедя). Однако, это нисколько ему не помогло — монашествующие Лавры категорически не желают его признавать.

Общее мнение по поводу предательства Лотыша высказал в прямом эфире на соцстранице семинариста Михаила Працюка монах Киево-Печерской лавры иеродиакон Тит, сообщает СПЖ. Обращаясь к назначенному Думенко «и.о. наместника Лавры ПЦУ» Авраамию, он заявил, что никогда тот не станет истинными наместником обители, а всегда будет самозванцем.

«Вы никогда не будете моим наместником. Там вы тоже не будете своим. Предателей нигде не принимают», — сказал он и добавил, что в «ПЦУ» тоже не будут ему доверять, опасаясь нового предательства.

По словам монаха, отец Авраамий, будучи архимандритом Украинской Православной Церкви, получал подарки от духовенства и архиереев Церкви, трапезничал с насельниками Лавры, а сейчас даже не хочет разговаривать с братией.

«Как вы собираетесь быть здесь и.о. наместника, если вы даже не общаетесь с монахами? Я знаю, что вас хотят привести и представить нам. Я вас не приму, потому что вы запрещены в священнослужении. У меня есть свой наместник, митрополит Павел», — добавил он.

Русская линия

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«Вы никогда не будете моим наместником. Там вы тоже не будете своим. Предателей нигде не принимают»
Монашествующие Киево-Печерской лавры категорически отказываются признавать перебежчика архимандрита Авраамия (Лотыша) наместником обители...

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