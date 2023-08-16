В московских храмах и монастырях появились объявления о наборе добровольцев для ремонта частного сектора в Мариуполе…

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла во все московские храмы и монастыри было направлено циркулярное письмо о наборе добровольцев-строителей для ремонта частных жилых домов нуждающихся людей Мариуполя. Письма были направлены и во все епархии на территории России. Объявление о наборе добровольцев-ремонтников в Мариуполь уже начали размещать на информационных стендах храмов и монастырей, на приходских информационных ресурсах. Также пресс-служба Синодального отдела по церковной благотворительности выпустила новый видеоролик с призывом добровольцев-ремонтников. Выезды добровольцев организует Синодальный отдел по церковной благотворительности. С начала марта волонтерам-ремонтникам удалось восстановить 96 частных домов и один храм, сообщает Диакония.Ru.

«Мы уже почувствовали, как много людей откликнулись в первые дни после размещения объявлений на просьбу Церкви помочь нуждающимся людям. Каждый день поступают от 15 до 20 новых заявок со всей страны. Многие люди отмечают, что узнали о возможности помочь именно в храмах и через приходские социальные сети», — рассказал пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности Василий Рулинский.

Волонтеры-ремонтники выезжают из Москвы в Мариуполь для ремонта жилых частных домов нуждающихся жителей города еженедельно. Добровольцы восстанавливают дома людей, которые сами не могут отремонтировать свое жилье.

«Это чувство, когда ты отремонтировал первый дом, непередаваемо, — рассказал куратор проекта, сотрудник Синодального отдела по благотворительности Юрий Грубый. — Волонтеры занимаются в Мариуполе ремонтом частных домов наиболее нуждающихся жителей: многодетных семей, людей с инвалидностью, одиноких пожилых, потерявших близких. Они восстанавливают крыши, тепловые контуры, окна и двери, чтобы в домах было тепло. Силами добровольцев отремонтировано уже 96 домов. Мы призываем сделать этот шаг, чтобы помочь ближнему».

На призыв Церкви откликнулись добровольцы из 75 городов России, 322 человека съездили в Мариуполь и приняли участие в ремонтных работах. Однако для регулярных выездов новых групп каждую неделю добровольцев не хватает.

Требуются мужчины и женщины до 70 лет. Специальные навыки не обязательны. Приветствуется любительский опыт ремонтных работ дома или на даче. Затраты на проезд, проживание и питание берет на себя Синодальный отдел по благотворительности. Срок одной смены — 7 дней.

Чтобы стать добровольцем-ремонтником в Мариуполе, необходимо заполнить анкету или позвонить по телефону горячей линии церковной социальной помощи «Милосердие»: 8 800 70 70 222.

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