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Сводка новостей от 16 августа 2023

Власти четырёх областей Украины запретили Крестные ходы в Почаевскую Лавру
Молитвенные шествия верующих УПЦ якобы «угрожают государственной безопасности» Украины…

Крестный ход в Почаевской лавреЧиновники Ровенской и Тернопольской областей Украины вслед за властями Хмельницкой и Винницкой областей запретили проведение по их территории Крестных ходов в Успенскую Почаевскую Лавру, которые верующие Украинской Православной Церкви традиционно проводят в августе к престольному празднику обители, сообщает портал «Православная жизнь».

Как сообщил председатель Ровенской ОВА Виталий Коваль, соответствующее решение принял Совет обороны области 15 августа 2023 года.

«Из-за угрозы государственной безопасности поддержали запрет на проведение в Ровенской области массовых религиозных мероприятий в виде походов и демонстраций (так называемый „крестный ход“) с 19 по 25 августа», — отметил Коваль.

Совет обороны Тернопольской области принял подобное решение 11 августа. Как сообщил председатель Тернопольской ОВА Владимир Труш, против проведения Крестного хода якобы выступили военные, представители СБУ и полиции.

«Совет принял решение запретить шествие верующих Украинской Православной Церкви в Почаевскую Лавру. Призываю правоохранителей принять необходимые меры реагирования для предотвращения массовых собраний, организуемых сторонниками УПЦ», — заявил Труш.

Ранее проведение Крестных ходов в Почаевскую Лавру также запретили власти Хмельницкой и Винницкой областей.

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Власти четырёх областей Украины запретили Крестные ходы в Почаевскую Лавру
Молитвенные шествия верующих УПЦ якобы «угрожают государственной безопасности» Украины...

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