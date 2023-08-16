Депутаты Верховной Рады Украины подготовили очередной скандальный законопроект — вслед за предложениями о легализации в стране лёгких наркотиков (марихуаны) они предложили декриминализировать и 301 статью Уголовного кодекса Украины, предусматривающую лишение свободы «за ввоз произведений, изображений порнографического характера с целью сбыта или распространения или их изготовление, хранение».

Работу над изменением действующих норм возглавил депутат правящей партии Зеленского «Слуга народа» Владлен Неклюдов, сообщает портал «Православная жизнь».

Как утверждает депутат Максим Бужанский, запрос на декриминализацию соответствующей статьи Уголовного кодекса якобы «есть в украинском обществе, особенно у молодых людей, которые хотят делиться эротическим контентом и для этого создают аккаунты на сервисе платной подписки OnlyFans».

«Они снимают свои видео, фото, выкладывают и продают это. А за ними охотятся кибер-полицейские, которые вступают с ними в переписку под видом клиентов и после этого фиксируют получение за это видео и фотографии платы», — сокрушается Бужанский. По его словам, после этого с них или снимают" деньги, или сажают в тюрьму.

Это тот случай, считает представитель партии Зеленского, когда людей наказывают «за ерунду, не приносящую никому вред». По мнению Бужанского, сажать за преступление пользователей сервиса OnlyFans, который платит налоги в бюджет Украины, абсурдно.

К тому же, как заявил депутат, доставшаяся в наследство от советских времён норма о порнографии, действовала «в условиях не только совсем другого государства, но и другой системы морали — это прошлое тысячелетие».

Другой нардеп Ярослав Железняк, о чем сообщает Strana. news, ободрил законопроект, указав, что депутаты всё же не стали отменять наказание за порно без согласия, экстремальное, а также с участием детей и для детей. «За всё остальное из статей 301 и 302 уголовную ответственность убираем. Чтобы фантазия правоохранителей не генерировала по 1000+ дел в год», − высказал заботу о производителях порноконтента Железняк.

По его словам, с начала 2023 года с сервиса OnlyFans в государственный бюджет Украины поступило 620 тысяч долларов, что полностью снимает вопрос о целесообразности декриминализации порнографии.

Характерно, что 13 июля 2023 года Верховная Рада Украины уже поддержала в первом чтении законопроект о легализации «медицинского каннабиса», а проще наркотической травы марихуаны. «За» проголосовали 268 народных депутатов, «против» − 17.

Таким образом, трудами Зеленского и его соратников Украина быстро превращается в страну-накро и порно-притон.

Русская линия