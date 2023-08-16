Русская линия
Сводка новостей от 16 августа 2023

В качестве ответа на недружественную политику властей Кипра
В Кремле задумались об открытии российского консульства в оккупированных Турцией районах Кипра…

Карта КипраВласти Кипра, которые в последние годы вслед за чиновниками Греции серьёзно испортили отношения с Россией, очень обеспокоены тем, что в Кремле серьёзно рассматривают возможность открытия российского консульства в оккупированных Турцией районах острова. Об этом сообщает профанарский портал «OrthodoxTimes».

«Министерство иностранных дел Кипра осведомлено о сообщениях, касающихся возможного открытия российского консульства для оказания помощи российским гражданам, незаконно проживающим в оккупированных Турцией районах Кипра, в случае чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении портала.

И хотя на официальном сайте российского посольства на Кипре подчеркивается, что возможное открытие консульства «никак не затрагивает принципиальную позицию России по кипрскому урегулированию», в МИД Кипра всё равно очень встревожены:

«В этом контексте Министерство иностранных дел также отмечает сегодняшнее разъясняющее заявление посольства России в Никосии. В свете вышеизложенного Министерство иностранных дел провело соответствующее расследование в Никосии, а также в нашем посольстве в Москве.

Республика Кипр консультировалась и продолжает консультироваться с Российской Федерацией, чтобы найти способы рассмотреть эту возможность таким образом, чтобы это соответствовало принципам международного права и соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН".

Русская линия

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