Управление Московской Патриархии по делам епархий ближнего зарубежья выступило с заявлением «о положении дел в Латвийской Православной Церкви»…

15 августа 2023 года Управление Московской Патриархии по делам епархий ближнего зарубежья распространило заявление о положении дел в Латвийской Православной Церкви, сообщает Патриархия.Ru.

Известно, что 13 августа в Рижском кафедральном соборе, в нарушение устава Русской Православной Церкви, была совершена архиерейская хиротония архимандрита Иоанна (Липшанса) во епископа Валмиерского.

«Мы с пониманием относимся к сложным политическим обстоятельствам, в которых сегодня находится Латвийская Православная Церковь, но это не повод для нарушения церковного единства», — говорится в заявлении.

В Управлении также подчеркнули, что «Архиерейский Собор Русской Православной Церкви, который состоится во благовремении, должен будет дать каноническую оценку всему, что сегодня происходит в Латвийской Православной Церкви».

«Мы призываем всех верных чад Русской Православной Церкви усилить свои святые молитвы, неукоснительно хранить единство Святого Православия и под омофором нашего Первосвятителя — Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла продолжать свой жизненный путь, не поддаваясь давлению и соблазнам внешних деструктивных сил», — говорится в документе.

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