Русская линия
Сводка новостей от 15 августа 2023

Оценку деяниям латвийского священноначалия даст Архиерейский Собору Русской Православной Церкви
Управление Московской Патриархии по делам епархий ближнего зарубежья выступило с заявлением «о положении дел в Латвийской Православной Церкви»…

Русская Православная Церковь15 августа 2023 года Управление Московской Патриархии по делам епархий ближнего зарубежья распространило заявление о положении дел в Латвийской Православной Церкви, сообщает Патриархия.Ru.

Известно, что 13 августа в Рижском кафедральном соборе, в нарушение устава Русской Православной Церкви, была совершена архиерейская хиротония архимандрита Иоанна (Липшанса) во епископа Валмиерского.

«Мы с пониманием относимся к сложным политическим обстоятельствам, в которых сегодня находится Латвийская Православная Церковь, но это не повод для нарушения церковного единства», — говорится в заявлении.

В Управлении также подчеркнули, что «Архиерейский Собор Русской Православной Церкви, который состоится во благовремении, должен будет дать каноническую оценку всему, что сегодня происходит в Латвийской Православной Церкви».

«Мы призываем всех верных чад Русской Православной Церкви усилить свои святые молитвы, неукоснительно хранить единство Святого Православия и под омофором нашего Первосвятителя — Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла продолжать свой жизненный путь, не поддаваясь давлению и соблазнам внешних деструктивных сил», — говорится в документе.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Украинская полиция начала штурм трёх корпусов Киево-Печерской лавры
Полицейские, срезав замки, вошли в помещения, в которых находились верующие и священнослужители УПЦ...

Оценку деяниям латвийского священноначалия даст Архиерейский Собору Русской Православной Церкви
Управление Московской Патриархии по делам епархий ближнего зарубежья выступило с заявлением «о положении дел в Латвийской Православной Церкви»...

Латвийская Православная Церковь пошла по пути раскола
В Риге без утверждения кандидатуры в епископы со стороны Святейшего Патриарха Кирилла и Синода РПЦ была совершена епископская хиротония архимандрита Иоанна (Липшанса)...

Митрополит Вышгородский Павел перенёс инфаркт
Стала известна причина, почему находящийся под арестом владыка был экстренно доставлен в больницу...

Отношения Фанара и церковной Тираны катятся под откос
Св. Синод Албанской Православной Церкви потребовала призвать к ответу клирика Фанара, оскорбившего Архиепископа Анастасия...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы чтим память блаженного Василия, Московского чудотворца...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика