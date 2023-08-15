Священный Синод Албанской Православной Церкви призвал дать оценку оскорбительным высказываниям в адрес своего Предстоятеля со стороны архимандрита Романа (Анастасиадиса), клирика находящейся в юрисдикции Фанара полуавтономной Церкви Крита. В заявлении от 13 августа 2023 года Синод потребовал от руководства Константинопольского Патриархата одёрнуть своего клирика и запретить ему подобные высказывания, сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на Orthodoxalbania.org.

«Архимандрит Критской Церкви, который в социальных сетях регистрируется как Илия Анастасиадис (архимандрит Роман), в дни больших праздников размещал на своём личном сайте грубые оскорбления в адрес Блаженнейшего Архиепископа Тиранского и всея Албании Анастасия», − констатировал Священный Синод.

Как уточняется в заявлении, поводом к указанным публикациям послужило письмо Его Блаженства со словами поддержки, направленное «гонимому украинскому митрополиту Тульчинскому и Брацлавскому Ионафану».

В связи с этим Синод Албанской Церкви выразил надежду, что «высшая церковная власть, в чьём бы лице она ни была представлена, эффективно вмешается, чтобы пресечь это недостойное поведение клирика». «Его последовательные злонамеренные писания дерзко оскорбляют не только обе Поместные Православные Церкви, но и наносят вред авторитету Православия в христианском мире», − говорится в заявлении Священного Синода.

Статья архимандрита Романа (Анастасиадиса) под названием «Анастасий Албанский в капкане „русского мира“» была размещена в блоге Константинопольского Патриархата Φως Φαναρίου (Свет Фанара) 11 августа 2023 года. В публикации автор критикует Предстоятеля Церкви Албании за то, что Его Блаженство сочувствует преследуемому Киевом митрополиту Тульчинскому Ионафану и, отказывая в признании «ПЦУ», выступает на стороне «епископов Онуфрия, которые открыто ведут пропаганду в пользу России», а также своим активным вмешательством «поддерживает нарратив о „русском мире“». Кроме того, в статье Архиепископ назван «пророссийским» и «привратником Русской Церкви».

«Обидно, что Анастасий Албанский попал в капкан „русского мира“. И, к сожалению, нет перспективы вернуться. Он умрет нераскаявшимся», − делает вывод автор.

К чести Архиепископа Анастасия следует сказать, что Предстоятель Албанской Православной Церкви стал одним из первых Предстоятелей Поместных Церквей, который открыто выступил в защиту приговорённого к тюрьме митрополита Тульчинского Иоанафана и арестованного митрополита Вышгородского Павла.

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